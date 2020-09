Placé sous le signe de l'heure, le mini Mémorial Van Damme, disputé vendredi soir à huis clos dans le stade Roi-Baudouin de Bruxelles, a accouché de deux records du monde de cette épreuve rarement courue, celui de Mo Farah succédant à celui de Sifan Hassan chez les femmes (18,930 km).

Au terme d'une lutte au couteau inattendue avec le Belge Bashir Abdi, Farah (37 ans) a fait parler sa légendaire pointe de vitesse terminale pour s'imposer avec 8 mètres d'avance et améliorer de 45 mètres la marque que détenait l'immense Haile Gebreselassie : 21,330km pour le Britannique contre 21,285km à l'Ethiopien en 2007 à Ostrava.

À noter que Farah courait d'ailleurs contre l'hologramme de « Gebre », visible pour les téléspectateurs et matérialisé par une lumière lui dictant le rythme du record sur la piste. Si Bashir y gagne au passage un record d'Europe, il s'agit du premier record du monde de la carrière de Farah, quadruple champion olympique sur 5000m et 10000m, sur une distance rare mais détenu par une référence de la course à pied. Il s'agissait de la première compétition de l'été du Britannique, qui avait perdu son record d'Europe du 1500m au profit du Norvégien Jakob Ingebrigtsen, il y a trois semaines à Monaco.