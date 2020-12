Plus séduisant ces dernières semaines, l'Atletico Madrid a livré un non-match contre le Real Madrid (2-0), samedi en Liga. Présent en conférence de presse, Diego Simeone a assumé ses erreurs après une rencontre que son équipe n'a jamais maîtrisée. "Sur le plan de l'entraîneur, oui, je retiens quelques trucs à améliorer. Ils ont été supérieurs, cela s'est vu.

Oui, on peut avoir un mauvais soir, et, oui, cela fait mal. La critique est juste et méritée. Mais il ne faut pas non plus oublier l'autre côté, ce qu'on a fait de bien jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on a mal joué, l'entraîneur n'a pas eu la lucidité pour savoir comment résoudre notre problème, et les joueurs n'ont pas pu apporter de réponses à ce que demandait la partie.

On a mal joué, on n'a pas fait circuler le ballon, on n'a pas réussi à créer de connexions au milieu du terrain, on n'a pas réussi à mettre des passes entre les lignes... Rien. Maintenant, il faut se ressouder, se reconcentrer, et donner le meilleur", a expliqué le coach argentin. Un sacré mea culpa.