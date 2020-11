L’ancien président de la République du Mali, Amadou Toumani Touré (ATT), est décédé à Istambul (Turquie) où il devait recevoir des soins. Selon plusieurs médias maliens, il a succombé à une crise cardiaque, dans la nuit du lundi au mardi 10 novembre 2020. Parti à 72 ans, celui qui été surnommé ATT a présidé le Mali entre 2002 et 2012, avant d’être renversé par un coup d’Etat militaire. Le président Macky Sall a réagi sur Twitter à cette disparition. ‘’Je suis peiné d’apprendre le décès de SEM Amadou Toumani Touré, ancien Président de la République du Mali.

Je salue la mémoire de l’illustre défunt et présente mes condoléances émues à sa famille et au peuple malien ami et frère. Paix à son âme’’, a-t-il écrit. Ancien militaire, ATT avait été à la tête des commandos qui avaient renversé, en 1991, le président Moussa Traoré, après des manifestations populaires. A l’image de ce que vit le Mali présentement, il avait présidé un Comité de transition pour le salut du peuple, en assurant les fonctions de chef de l’Etat pendant la transition démocratique.

Moment que l’intéressé choisira pour organiser des élections législatives et présidentielles en 1992, et à l’issue desquelles il a remis le pouvoir au nouveau président élu Alpha Oumar Konaré. D’où son surnom de ‘’Soldat de la démocratie’’. Il démissionnera de l’armée et pour participer à des élections présidentielles qu’il gagnera en 2002. Il sera réélu en 2007 avant d’être renversé et de passer les 5 années qui ont suivi dans la capitale sénégalaise.