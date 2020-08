Le chef du village de Ballou et son délégué se sont excusés et ont dénoncé, dans un communiqué, les scènes de violence survenues en début de semaine dans la brigade de gendarmerie d’Aroundou, ayant blessé deux gendarmes.

Le village de Ballou condamne les actes de violence de certains jeunes de la localité, survenus dans la nuit du dimanche au lundi derniers à la brigade de la gendarmerie d’Aroundou. D’ailleurs, les notables de cette bourgade de la commune éponyme, dans le département de Bakel, ont exprimé, dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’, leur mécontentement, à la suite de ces fâcheux événements qui ont causé des blessures à deux gendarmes.

‘’Le chef du village de Ballou et son délégué déplorent l’incident survenu à Ballou le 9 août 2020 et présentent, au nom de toute la population, leurs excuses à l'Etat du Sénégal et à l'ensemble des S énégalais’’, lit-on dans la note. Ces autorités s’engagent, aux côtés des forces de l’ordre, à faire respecter la loi ‘’pour renforcer davantage le lien entre l'Etat et la population locale, afin de faire progresser la démocratie’’.

Toutefois, le chef de village de Ballou et son collaborateur tiennent à apporter des précisions sur les incidents qui se sont produits dans leur localité. Dans le but, espèrent-ils, de ‘’dissiper un malentendu qui a pu induire la population en erreur’’. Selon leur version des faits, des altercations ont eu lieu entre jeunes à la reprise des entrainements, après la levée de l’état d’urgence par le chef de l’Etat.

‘’Les jeunes issus de s quartiers différents se sont affrontés et il y a même eu des blessés, ce qui n'est pas inhabituel dans notre pays, surtout concernant les jeunes. Mais le problème a été résolu devant le juge au tribunal de Bakel’’. Ce qui a conduit à une nouvelle suspension des activités sportives dans la localité. C’est à la seconde reprise des entrainements, avec l’autorisation du maire de la commune de Ballou, que les choses ont tourné au vinaigre. Car, soutiennent-ils, à leur ‘’grande surprise, ils ont vu débarquer les gendarmes de la brigade d'Aroundou qui ont immédiatement procédé aux arrestations’’ de certains dirigeants du football local.

C’est à la suite de ces mises à l’arrêt d’acteurs du ballon rond de Ballou que des jeunes ont attaqué nuitamment la brigade de gendarmerie et occasionné deux blessés dans les rangs des hommes en bleu. Les notables du village de Ballou déplorent la ‘’désinformation’’ sur ces événements qui, disent-ils, ‘’portent atteinte à l'honneur et à la dignité d'une commune connue pour sa stabilité et son attachement à la concorde’’.

Les 13 jeunes arrêtés dans le cadre cette attaque attendent leur jugement.

LOUIS GEORGES DIATTA