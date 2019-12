Le ministre du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé, est devenu, depuis quelques jours, la cible de nombreuses critiques de personnes tapies dans l’ombre, qui instrumentalisent certains médias, surtout des sites d’informations. Cette situation insupporte les jeunes de l’Alliance pour la République (Apr) de Dagana.

La hausse annoncée du prix de l’électricité met en ébullition la république. Les faucons du régime veulent faire de l’ancien directeur général de la Senelec un bouc émissaire, en faisant fi des résultats qu’il a obtenus, du redressement de la boite qui a fait des bénéfices pendant des années et de la fin de la tragédie des délestages. Les jeunes de l’Apr de Dagana pointent du doigt des pontes de la république, ‘’des personnes tapies au palais’’, qui s’acharnent sur le ministre du Pétrole et des Énergies, et veulent lui faire porter le chapeau.

Face à la presse, à Dagana, ils ont dit leur détermination à se battre contre les détracteurs du ministre.

Manoungou Mbodj alias ‘’Obama’’, responsable de la Cojer de Dagana, souligne que des ‘’faucons de la république’’ sont en train de manipuler l’opinion, pour des problèmes politico-politiciens. ‘’Ils veulent ternir l’image de Makhtar Cissé, mais ils se trompent lourdement’’, prévient-il.

En effet, le jeune responsable croit dur comme fer que ces attaques ont pour objet de ternir les relations entre Makhtar Cissé et le chef de l’Etat. Il avertit : ‘’Nous allons leur répondre sur le champ politique.’’ Poursuivant son propos, le jeune de l’Apr affirme que le ministre des Energies et du Pétrole a bien géré la Senelec, du temps où il était Dg. ‘’Il a reçu le satisfecit de tous les travailleurs, pour avoir redressé la maison. Ce n’est pas aujourd’hui que des gens malintentionnés tenteront de nuire à sa personne’’, dit-il.

Les jeunes ‘’apéristes’’ sont convaincus que le ministre des Energies est combattu, parce que les ‘’faucons’’ et autres responsables du régime pensent qu’il a des ambitions présidentielles et veut succéder au chef de l’Etat. Et qu’il faut le trainer dans la boue et salir son nom. Manoungou Mbodj ‘’Obama’’ déclare qu’il n’en est rien. Que Mouhamadou Makhtar Cissé, dit-il, n’est intéressé que par la réussite du mandat de Macky Sall. ‘’Dans ce pays, les gens portent trop de jugements erronés sur les personnes. Ils te font porter des ambitions que tu n’as pas’’, fulmine le jeune responsable. Qui, devant ses camarades de la Cojer, n’a pas mis de gants pour descendre en flammes ceux-là qui veulent tailler une chemise de successeur de Macky Sall à Makhtar Cissé. ‘’Il est temps qu’ils arrêtent’’, peste-t-il.

Les jeunes de l’Apr de Dagana demandent ainsi à Macky Sall de siffler la fin de la récréation. A Moustapha Cissé Lo et Yakham Mbaye, ils somment d’arrêter de se tirer dessus. ‘’A la limite, ils insultent le peuple’’, disent-ils.