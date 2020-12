FIN DE L’AUDIENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE Papa Mouhamed Diop, Président du tribunal de grande instance de Diourbel, tire le bilan Cette année, il a été constaté que seules deux audiences ont été organisées, en lieu et place de quatre audiences organisées habituellement. Qu’est-ce qui l’explique ? On avait l’habitude de tenir trois à quatre audiences, mais avec le contexte, on a tenu que deux audiences, avec la distanciation sociale et le respect de toutes les mesures barrières. Pour cette présente audience, on avait onze affaires inscrites au rôle. Seule une a été renvoyée pour un motif de transfèrement de détenu qui était par ailleurs retenu pour d’autres motifs. C’est un satisfecit. Sur les onze affaires, dix ont été retenues, jugées et vidées. Seule une affaire demeure au stock, dans les affaires criminelles, au-delà de celles qui sont en instruction dans les cabinets. Vous avez été félicité par le représentant du bâtonnier, du fait que la plus vieille affaire date de 2017. Quel est votre secret ? Il y a eu des réformes entreprises par la chancellerie. Pour les délits, il y a un délai qui est donné aux juges d’instruction pour enquêter. Il y a des chambres permanentes au niveau de chaque juridiction de grande instance et elles peuvent être délocalisées au niveau des tribunaux d’instance. Ce qui allège tout ce formalisme. Et parlant des avocats, ils ont leur partition à jouer. Les affaires criminelles impliquent la constitution obligatoire d’un conseil et à chaque fois que de besoin, quand nous les sollicitons, que ce soit devant le juge d’instruction ou à l’audience, ils n’hésitent pas rapidement à désigner quelqu’un pour être sélectionné pour une affaire déterminée. Au-delà de ces réformes qui concernent les textes et qui allègent grandement la procédure, il y a le fait que nous avons la chance d’avoir des collègues consciencieux du rôle qu’ils doivent jouer dans les affaires pour lesquelles ils sont saisis. Ce sont des affaires d’accusation assez graves et ils font preuve de célérité, mais dans un professionnalisme avoué. Le secret, c’est l’abnégation.