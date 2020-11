Samba Djiol, un septuagénaire né en 1948, a été retrouvé mort avant-hier vers 1 h du matin, dans son immeuble à Ouest-Foire. Des traces de lutte laissent croire que le défunt a essayé de tenir tête à son ou ses agresseurs.

Dans la nuit du mardi à hier mercredi, les pandores de la brigade de gendarmerie de la Foire de Dakar ont été avertis par une source anonyme de la découverte d’un corps sans vie d’un homme de sexe masculin. Sur place, selon nos informations, ils ont découvert une personne couchée sur le ventre, par terre, baignant dans une mare de sang. Il répondait de son vivant au nom de Samba Djiol et vivait seul. Tous les membres de sa famille sont en France.

D’après toujours nos interlocuteurs, il habitait dans son immeuble R+2. Curieusement, il a été retrouvé mort au premier, alors qu’il logeait au deuxième étage. Nos sources de préciser qu’elles ne savent toujours pas l’heure exacte de sa mort. Les éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers ont acheminé le corps à la morgue de l’hôpital Idrissa Pouye pour les besoins de l’autopsie.

Selon nos informations, le septuagénaire, qui est né en 1948, vit en France avec toute sa famille. Dernièrement, il était en vacances au Sénégal et en avait profité pour réfectionner sa maison. A ce stade de l’enquête, il est prématuré de dire les causes, encore moins les circonstances de sa mort que seul un certificat de genre de mort du médecin légiste pourrait certifier. Ces résultats sont impatiemment attendus, souffle-t-on. Mais, l’on nous signale aussi que tout laisserait croire qu’il a été brutalisé, avant sa mort, sans donner plus de détails, pour ne pas anticiper sur les résultats de l’enquête qui est en train d’être menée par les hommes en bleu.

D’autres sources avancent que la chambre de la victime a été trouvée en désordre. Ce qui les pousse à soutenir que le ou les présumés assassins cherchaient quelque chose. Il se pourrait que la victime gardait un objet précieux ou de l’argent qui a provoqué la convoitise du ou des agresseurs, car, tout porte à croire qu’il y a eu une bagarre, avant que le vieux ne trouve la mort. L’enquête devrait permettre de connaître le fin mot de cette affaire.