A peine leurs clients auditionnés hier dans le fond, les conseils du Dr Babacar Diop et Cie ont décidé d’introduire, dès aujourd’hui, une demande de mise en liberté provisoire auprès du juge d’instruction.

En attendant le passage, aujourd’hui, de Guy Marius Sagna et Cie devant le juge d’instruction, le Dr Babacar Diop ainsi que ses codétenus Souleymane Djinn, Malick Biaye et Ousmane Sarr ont fait face, hier, au juge d’instruction. Ils ont été auditionnés dans le fond pendant plus de trois tours d’horloge.

Arrivés sur les lieux vers 12 h, en compagnie de leur pool d’avocats, ils ne sont sortis du bureau du juge d’instruction qu’après 15 h passées d’une quarantaine de minutes. A leur sortie d’audition, leur conseil, Me Moussa Sarr, a soutenu que les choses se sont plus ou moins bien passées pour ses clients. ‘’Je ne peux pas, pour le moment, dévoiler le contenu des échanges avec le juge. Mais, dans l’ensemble, retenez que les auditions se sont bien passées. Nos clients ont répondu à toutes les questions posées par le juge’’, a-t-il déclaré.

Il s’est dit optimiste pour ses clients qui, selon lui, n’ont rien à se reprocher dans cette affaire. ‘’Ils n’ont fait qu’exercer un droit constitutionnellement garanti. C’est pourquoi nous sommes optimistes quant à leur libération’’, a-t-il soutenu.

Cependant, il a déploré le fait que ses clients ne soient pas incarcérés à Rebeuss, comme tout autre détenu pas encore jugé et reconnu coupable. ‘’Le Camp pénal et le Cap manuel sont des prisons pour les détenus déjà condamnés. C’est une entorse à la règlementation’’, dénonce-t-il. Avant d’annoncer qu’une demande de mise en liberté provisoire sera introduite auprès du juge, dès aujourd’hui, à la fin des auditions pour les huit personnes poursuivies dans cette affaire.

FAMA TALL