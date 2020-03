Comme annoncé par ‘’EnQuête’’ dans son édition d’hier, la ‘’voyante’’ Selbé Ndom était hier dans les locaux de la Section de recherches de la gendarmerie. Comme le communicateur traditionnel Abdoulaye Mbaye Pekh, elle a été convoquée suite à la plainte contre X du ministère de la Santé et de l’Action sociale pour banalisation de la Covid-19. Elle n’a, cependant, pas été la seule invitée des hommes en bleu. Le chanteur Mame Goor Jazaka également y était.

‘’L’expert en tout’’, comme l’appellent les internautes, avait soutenu, après l’apparition du premier cas positif de Covid-19, que la maladie n’était pas si grave que cela. Il disait même que ce n’était qu’un paludisme et qu’il touchait plus les personnes âgées et les enfants.

Comme Abdoulaye Mbaye Pekh, lui également a rétropédalé et changé de discours, après son audition. Et même si, dans la vidéo incriminée, tous ceux qui l’ont suivi l’ont entendu dire ces propos absurdes, il soutient que ce sont les gens qui les ont déformés. Il promet, tout de même, de revoir sa copie et de jouer sa partition dans la sensibilisation contre ce virus.