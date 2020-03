Liverpool a retrouvé la voie du succès, grâce à un Sadio Mané étincelant, auteur d’un but et d’une passe décisive, lors de la victoire (2-1) contre Bournemouth, lors de la 29e journée de Premier League. Les Reds peuvent souffler, en attendant la réception de l’Atlético Madrid, mercredi, pour la manche retour des 8es de finale de la Ligue des champions.

Une fois de plus, Sadio Mané a démontré qu’il est la pièce motrice de la machine offensive de Liverpool. Les Reds ont retrouvé la voie du succès, grâce à un Mané époustouflant. Le Sénégalais a permis à son équipe de battre (2-1) la formation de Bournemouth, lors de la 29e journée de Premier League, grâce à un but et une passe décisive.

Mené très tôt au score, le club de la Mersey, porté par l’ancien joueur du FC Metz en grande forme, s’est vite remis dans le match. Ainsi, à la 25e de jeu, le génie sénégalais profite d’une erreur défensive des Cherries pour délivrer une lumineuse passe (sa 7e cette saison) à son équipier Mohamed Salah. L’Egyptien a envoyé une frappe bien dosée du pied gauche, synonyme d’égalisation. Le 16e but de l’attaquant égyptien en Premier League cette saison a réveillé le public d’Anfield. Quelques minutes après, le passeur décisif sur l’ouverture du score s’est transformé en buteur. Sur une contre-attaque des Reds bien menée, la star sénégalaise, servi en profondeur par Van Dijk, a déclenché une frappe enroulée du pied droit et signé son 14e but en championnat. Mané était tout proche de claquer un doublé, mais sa superbe frappe enroulée du pied droit (73e) a heurté le poteau droit du but de Ramsdale.

Liverpool a encore établi un nouveau record en Premier League, après avoir obtenu sa 22e victoire d’affilée à Anfield cette saison. Sadio Mané et ses coéquipiers effacent l’ancien record de 21 succès successifs détenu par Liverpool de Bill Shankly, en 1972.

Une bouffée d’oxygène, en attendant l’Atlético

Passeur décisif puis buteur, le Ballon d’or africain 2019 a permis aux Reds de renouer avec la victoire, après un coup de mou subi ces dernières semaines. Les hommes de Jorgen Klopp ont enregistré leur premier revers en championnat le week-end dernier sur le terrain de Watford, sur le score sans appel de 3 buts à 0. Les Hornets ont fait chavirer Liverpool grâce à un Ismaïla Sarr auteur d’une prestation XXL (un doublé et une passe décisive). Ils ont été éliminés quelques jours plus tard en 8es de finale de la FA Cup (Coupe d’Angleterre) par Chelsea 2-0.

Cette nouvelle victoire arrive comme une bouffée d’oxygène pour le technicien allemand Jurgen Klopp et ses joueurs, en attendant la réception, mercredi prochain (20 h) dans leur antre d’Anfield Road, l’Atlético de Madrid pour le compte de la manche retour des 8es de finale de la Ligue des champions. Les Reds, battus un but à zéro par les Colchoneros, doivent s’imposer au moins par deux buts d’écart pour atteindre les quarts de finale. Appréciant l’attitude de ses joueurs à la fin de la partie, Klopp espère compter sur le jeu ‘’collectif et la connexion’’ de ses attaquants, avec Sadio Mané aux manettes. ‘’Nous avons maintenant trois ou quatre jours pour nous préparer à un autre match très difficile, dans un stade magnifique, avec une foule sensationnelle’’, a déclaré l’entraineur allemand sur le site officiel du club.

CHEIKH GAWANE DIOP (STAGIAIRE)