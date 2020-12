Depuis dimanche dernier, l’histoire d’un bébé décédé dans une crèche, à Dakar, émeut les Sénégalais. Une affaire racontée par ses parents dans une note largement partagée sur les réseaux sociaux et reprise par une partie de la presse sénégalaise.

Magor Dia, père de l’enfant surnommé ‘’Bébé Dia’’ par les internautes, demande que justice soit faite et a déposé plainte. L’enquête dans cette affaire avance à grands pas. Hier, il est annoncé que le procureur de la République est entré en action. La police de Dieuppeul, qui a bouclé ses auditions, a transmis le dossier au maître des poursuites.

Ce dernier décidera de la suite à donner à cette affaire. Dans l’autopsie, il est dit que l’enfant est mort par étouffement à cause d’une mauvaise conduite alimentaire. ‘’Le problème, c’est qu’on a constaté que la police n’a pas fait le déplacement pour aller faire les constats d’usage. Il y a une certaine légèreté dans le traitement du dossier. C’est un enfant qui est décédé dans des circonstances non encore élucidées. Si on était dans un Etat de droit, la crèche allait être fermée, en attendant les résultats de l’enquête. Or, la crèche n’est pas inquiétée’’, regrettait Magor Dia dans une interview accordée à Iradio.