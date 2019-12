L’ex-codétenu de Guy Marius Sagna revient de loin. Le regard figé, le secrétaire général des Forces démocratiques du Sénégal (Fds) se rappelle les moindres détails de son séjour carcéral, suite à une marche interdite devant les grilles du Palais pour protester contre la hausse du prix de l’électricité. Devant une assistance composée de sympathisants et de journalistes, Dr Babacar Diop se remémore des brimades qu’il dit avoir subies à deux reprises dans la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. ‘’Arrêtés le vendredi 29 novembre 2019, nous avons été placés sous mandat de dépôt le mercredi 04 décembre.

Je suis arrivé à la maison d’arrêt de Rebeuss vers 19h 30mn. J’ai été agressé par deux agents de l’administration pénitentiaires qui m’ont accueilli en disant : ici, c’est Rebeuss, toi tu passes ton temps à la télé ; tu parles trop. Tu vas voir’’, relate le membre de la plateforme Nio lank. Un avertissement qui annonçait les couleurs au prévenu. En effet, le professeur d’université à l’Ucad n’était pas au bout de ses peines.

D’après ses dires, il a été victimes d’une autre attaque, dans la matinée du 20 décembre. ‘’J’ai été agressé de manière lâche et sauvage par quatre gardes pénitentiaires dont je connais trois noms parmi les quatre. L’administration pénitentiaire a tenté d’étouffer l’affaire en vain’’, déroule Babacar Diop. A l’en croire, le communiqué de presse publié par l’administration après cet acte n’est qu’un tissu de mensonges et de contrevérités. ‘’Pourquoi m’ont-ils envoyé à l’infirmerie, si je n’étais pas roué de coups et blessé ? En ce moment où je vous parle, j’ai bien identifié les agresseurs et je tiens à ce que justice soit rendue, pour que de telles pratiques disparaissent à jamais dans ce pays (…). Une plainte sera déposée par mes avocats, dès la semaine prochaine’’, déclare-t-il, le ton empreint de colère.

Pour le Secrétaire général des Forces démocratiques du Sénégal (Fds), il urge de réformer la justice qui, à ses yeux, représente un bien public. Babacar Diop indexe à ce propos les longues détentions préventives qui pour lui dépassent l’entendement. ‘’La Maison d’arrêt de Rebeuss est une citadelle de violence, un condensé de toutes les formes d’injustice de la société. De l’entrée à la sortie, les prisonniers ne rencontrent que la violence sur leur chemin. L’administration pénitentiaire ignore les droits humains les plus basiques que vous pouvez imaginer’’, déplore l’ancien pensionnaire de Rebeuss.

Le Dr Babacar Diop n’a pas, cependant, manqué de réaffirmer sa solidarité indéfectible à Guy Marius Sagna et ses codétenus qui, d’après ses dires, sont restés jusqu’à présent arbitrairement détenus en prison. ‘’Tant qu’ils ne seront pas libérés, il n’y aura pas de stabilité dans ce pays. Nous sommes prêts à continuer le combat jusqu’à la libération totale de tous les prisonniers politiques. Je ne me sentirais pas libre que le jour où nos camarades qui sont en prison auront la possibilité de rejoindre leur domicile’’, fait-il savoir.

Avant de tenir le président Macky Sall responsable des conséquences de la nouvelle grève de la faim entamée par Guy Marius Sagna et Cie.