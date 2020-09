Les premiers résultats du Baccalauréat, session juillet 2020, commencent à tomber dans l’académie de Matam. Le lycée Thierno Hamet Baba Tall de Thilogne, qui a été un des premiers centres à délibérer, affiche des résultats plus que satisfaisants. Sur les 304 candidats inscrits, 110 sont déclarés admis au premier tour et 109 sont admissibles au second tour.

Cela fait des années maintenant que le lycée de Thilogne fait figure de locomotive, en termes de bons résultats du Bac dans la région de Matam. Déjà en 2018, le meilleur élève du Sénégal aux examens du Baccalauréat y a été déniché avec une moyenne de 17/20. Et la session de cette année est partie pour s’inscrire dans la même lignée. Après la proclamation des résultats du 1er tour ce dimanche, dans l’ensemble des jurys, toutes les séries confondues, seuls 85 candidats sont restés à quai. Une prouesse inespérée, à cause d’un contexte sanitaire inédit, avoue un professeur de ce lycée. Mieux, le centre a encore enregistré une mention ‘’Très Bien’’ dans la série S2, avec le candidat Aliou Ly et une mention ‘’Bien’’, avec Sileymani Lom.

Dans les séries littéraires, le taux de réussite est encore plus remarquable. En L2, sur les 139 candidats régulièrement inscrits, 56 sont admis d’office et 46 vont subir les épreuves du second tour. Cette série a notamment enregistré 2 mentions ‘’Bien’’, 10 mentions ‘’Assez Bien’’.

A noter que le nombre de candidats reçus au 1er tour est supérieur à celui du 2nd tour. Par contre, dans la Série L’, 41 candidats sont déclarés admis dès le premier tour et 56 sont admissibles. Ces résultats sont moins reluisants que ceux de la L2, mais comportent tout de même 5 mentions ‘’Assez Bien’’.

En tout, le lycée Thierno Hamet Baba Talla a enregistré 1 mention ‘’Très Bien’’, 2 mentions ‘’Bien’’ (S2 et L2) et 19 mentions ‘’Assez Bien’’ dont 4 en Série S2. La satisfaction est clairement le sentiment le mieux partagé chez les professeurs de ce lycée. Monsieur Sonko en est un. Il y enseigne l’anglais depuis plus de 5 ans. ‘’Ces résultats constituent une grande satisfaction pour nous, corps professoral, mais aussi pour tout le personnel administratif du lycée, à sa tête le proviseur M. Ndiongue. Nous sommes satisfaits, car ces résultats sont encore meilleurs que ceux que nous avions enregistrés l’année dernière. C’est aussi bien que l’année d’avant (NDLR, 2018) où nous avions une mention ‘Très Bien’ aussi’’, savoure-t-il.

Ces bons résultats, malgré un contexte particulier, ne sont vraiment pas une surprise, si l’on en croit le prof d’anglais. ‘’A vrai dire, nous ne sommes pas surpris, car même pendant la fermeture des classes due au coronavirus, nous étions en contact avec nos élèves pour les accompagner. Et à la reprise, on a aussi travaillé de manière très efficace pour les préparer à ces résultats. Nous remercions Dieu et félicitons les lauréats’’, explique-t-il dans un timbre teinté de soulagement.

Djibril Ba