Les professeurs en service au Lycée d’excellence scientifique de Diourbel ne vont pas siéger pour les épreuves du baccalauréat. Ils ne feront pas partie des 8 250 examinateurs retenus par l’Office du baccalauréat. Une décision dure à accepter pour les enseignants de cette école qui forme des scientifiques.

La décision est tombée. Les 16 professeurs en service au Lycée d’excellence scientifique de Diourbel ne feront pas partie des correcteurs choisis par l’Office du baccalauréat, cette année. La raison : ils pourraient corriger leurs 60 élèves répartis dans 35 jurys sur les 496 que compte le pays. Une décision qui n’est pas du goût de ces professeurs.

L’un d’eux, sous couvert de l’anonymat, ne décolère pas contre les autorités de l’Office du Bac. ‘’Je ne comprends pas et personne ne pourra me faire comprendre cette décision injuste et fallacieuse de dire qu’il y a risque que nous corrigeons nos élèves’’.

Il ajoute : ‘’C’est archi-faux. L’Office du Bac sait très bien les jurys et les centres d’examen où nos élèves vont composer. Donc, il peut nous affecter dans des centres où il n’y a aucun élève en provenance du Lycée d’excellence scientifique de Diourbel. Mieux, pourquoi l’Office du Bac ne pouvait pas faire composer les candidats dans les différents centres de Diourbel ?’’

A noter que, cette année, ils seront 155 126 candidats à passer le baccalauréat. Sur ce nombre, seuls 25 468 sont inscrits dans les séries techniques et scientifiques. Ce qui donne un pourcentage de 81,64 % de candidats de séries littéraires contre 16,42 % pour les séries scientifiques et techniques. Ces 155 126 candidats sont répartis dans 496 jurys dans 371 centres principaux et dans 72 centres secondaires. Le nombre d’examinateurs est de 8 250.

Les épreuves ont déjà démarré, avec l’éducation physique, le 23 juillet. L’épreuve de philosophie est programmée le 12 août, le Bac technique pour le 31 août et le Bac général pour le 2 septembre.

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)