Les résultats du 1er tour de l’examen du Baccalauréat d’enseignement secondaire ont été rendus publics. Pour la série T1, il n’y a pas eu d’admis. Tout le contraire des séries G, STEG et T2, avec respectivement 8,06 %, 16,41 % et 27,03 % d’admis.

L’examen du Bac en fabrication mécanique, plus connu sous le nom de série T1, pose avec acuité le débat sur la formation des enseignants pour l’enseignement technique. Dans cette série, aucun admis n’a été noté, à l’issue des épreuves du 1er tour. Seuls deux candidats sont autorisés sur les 27 candidats qui ont composé, à subir les épreuves du 2nd tour.

S’expliquant sur ces mauvais résultats, un inspecteur de l’éducation, sous le couvert de l’anonymat, confie : ‘’C’est même un paradoxe de ce régime de chanter sur tous les toits qu’il mise sur l’enseignement des sciences et des techniques, et en même temps refuse de former des enseignants dans les disciplines de l’enseignement technique. Depuis combien de temps des professeurs ne sont pas formés au niveau de l’ancienne école normale d’enseignement technique et professionnelle ? Je ne sais plus. Et vous avez vu ce que cela donne, d’année en année, avec de mauvais résultats. Il y a aussi un manque d’investissement notoire dans l’acquisition de matériels, parce qu’il faut allier l’enseignement théorique et la pratique. Ce qui n’est pas souvent le cas.’’

En ce qui concerne la série T2 qui forme de futurs techniciens en électrotechnique et électronique, ils étaient 37 à composer. Sur ces 37, les 10 ont réussi à obtenir le parchemin qui leur ouvre les portes de l’enseignement supérieur. Parmi ces admis, tous élèves du lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba, il y a une seule fille. Onze potaches sont admissibles pour les épreuves du second tour. Pour la série STEG (sciences et technologies de l’économie et de la gestion), sur les 22 admis au 1er tour, 13 sont des filles. Ces dernières sont au nombre de 36, sur 59 candidats admissibles. Le nombre de candidats pour la série STEG est de 134.

Pour la série G (techniques quantitatives d’économie et de gestion), les filles règnent aussi en maitresses. Elles sont 4 sur les 5 admis au 1er tour et 16 admissibles sur les 62 qui avaient subi les épreuves du 1er tour.

Boucar Aliou Diallo