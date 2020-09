Les épreuves du Baccalauréat se sont déroulées normalement, à Kaolack, hier. Le respect du protocole sanitaire est strict.

Les candidats au Baccalauréat général ont débuté, hier, les épreuves. Tous respectent le protocole sanitaire établi, de même que le personnel pédagogique. Au centre Khamidou Kane, à l'entrée, un professeur d'éducation physique, Wally Cissé, fait office de contrôleur. Devant une table où il y a des thermoflashs, feuilles, stylos, gels hydroalcooliques, il guette les moindres mouvements. Personne n'entre sans passer par lui. Il bénéficie du soutien de deux agents de sécurité.

''Madame, venez vous laver les mains'', invite l'un d'eux. Une petite citerne d’eau et du savon y sont installés. Tous les candidats se sont lavés les mains avant d’aller en salles, assure M. Cissé. ''Ils se sont habitués maintenant à ce rituel. Depuis la reprise des cours, ils le font tous les jours. Cela fait deux mois donc qu’ils le font'', indique-t-il.

Le chef de centre, Mamadou Lamine Keita, affirme que tout se passe bien ici. ''Il y a un élève par table. Dans la mesure du possible, nous avons mis de l’espace entre les tables-bancs. Nous avons 23 candidats par salle et il y a une salle informatique qui accueille 17 candidats. Nous avons plus de 36 surveillants pour 12 salles. Il y a un dispositif mis en place depuis la reprise, qui a été même renforcé'', fait-il savoir.

Les autorités administratives et l'inspecteur d'académie de Kaolack ont effectué une visite à l'école Pie XII, au lycée franco-arabe et au lycée de Sibassor.

L’inspecteur d'académie de Kaolack, Siyaka Goudiaby, se dit rassuré quant à la bonne organisation du premier diplôme de l’enseignement supérieur. Il évalue positivement l'organisation de la session. Selon lui, la distanciation physique, le lavage des mains, le passage obligatoire au thermoflash, le port du masque par tous les élèves, surveillants, enseignants et correcteurs ont été respectés.

Ainsi, il salue l'engagement des acteurs syndicaux, des parents d’élèves, des élus territoriaux et des autorités déconcentrées qui ont activé la police et la gendarmerie, et même l'armée, pour avoir diligenter le pompage des eaux dans certains établissements qui ont été inondés la semaine dernière. ''Nous sommes satisfaits et rassurés de la mobilisation'', dit-il.

L’académie de Kaolack compte 39 centres pour un effectif global de 12 200 candidats, inégalement répartis entre les différents centres. L'inspecteur d'académie Siyaka Goudiaby signale que les séries S1 totalisent 28 candidats. Un nombre faible et inquiétant. ''Nous avons besoin d’une masse critique de cadres dans ces disciplines que sont les mathématiques, les sciences et la technologie'', analyse-t-il. Heureusement, selon lui, le ministère de l'Éducation nationale, dans ses grandes options, a prévu de réorienter le système d'enseignement-apprentissage vers la promotion des mathématiques, des sciences et de la technologie. Il signale que les séries S2 présentent 1 850 candidats, soit un pourcentage de 14,80 %. Et pour les séries L, les candidats sont au nombre de 1 0379, toutes options confondues. La Gambie a 66 candidats, toutes séries confondues.

Aida Diène