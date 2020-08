Les candidats au Baccalauréat à la session normale 2020, vont se pencher sur les épreuves anticipées de philosophie aujourd’hui, de 8 h à midi. Même si la pandémie de Covid-19 a dicté sa loi au point que tous les programmes sont réduits, les potaches vont devoir affronter le Bac avec les moyens du bord. A Mbour, 8 centres sont érigés pour accueillir les candidats répartis entre 17 jurys dans la commune.

Malgré tous les rebondissements dus à la pandémie de la Covid-19, le Baccalauréat aura bel et bien lieu cette année. Après les épreuves physiques qui ont créé un vent de contestations rapidement dissipé, l’examen de philosophie se passe aujourd’hui.

A Mbour, 8 centres d’examen sont prévus, regroupant pas moins de 17 jurys dans toute la commune. Dans le centre du lycée Demba Diop, 1 717 candidats doivent composer, pour leur premier diplôme universitaire, dans un contexte marqué par la Covid-19. Il s’agit du plus gros centre de la commune, avec ses 4 jurys. Les candidats sont répartis entre le jury 1238, qui compte 312 candidats, le jury 1239, pour 406 candidats, le jury 1240, avec 400 et, enfin, le jury 1241, qui regroupe 599 candidats.

Cette année, du fait de la pandémie, le programme de philosophie a été réduit. Ainsi, dans les séries littéraires (L1 et L2), le Domaine 3 a été élagué pour la session 2020. Ce chapitre concernant le domaine de l’épistémologie, est une initiation à la réflexion philosophique sur la science. Il renferme 4 grandes leçons, à savoir : La première approche scientifique du réel ; La science et la formation de l’esprit scientifique ; La typologie des sciences et Les sciences et les techniques.

Par contre, pour les séries scientifiques, c’est le domaine de la vie sociale qui a été supprimé. Un grand domaine de la réflexion philosophique initiant les potaches sur toute la réflexion philosophique portant sur l’homme et le monde qui l’entoure. Ce domaine renfermait des leçons comme : Nature et culture ; L’Etat, la liberté et l’art, pour ne citer que celles-là.

Du côté des élèves, c’est la peur et l’angoisse qui sont les sentiments les mieux partagés. Interrogé sur sa préparation, Moussa Traoré, candidat au Bac au lycée de Saly, laisse entendre : ‘’Nous savons tous que le système éducatif est un peu perturbé. Mais on est là pour affronter l'épreuve de philosophie. Même si le programme de l'année n'est pas achevé, c'est à l'élève de faire des efforts, vu la situation. C'est un peu difficile, vraiment, mais on n’y peut rien.’’

De son côté, Jacqueline Khady Diouf, également candidate, se dit plus ou moins prête à affronter l'examen, mais se soucie plus des futurs résultats de cette année. ‘’En tant qu’élève, nous avons révisé toutes les leçons que nous avons faites en classe et on ne sait pas si l'examen va être facile. Mais nous prions que les sujets ne soient pas durs, sinon ça risque de nous pénaliser et les résultats deviendront catastrophiques. Et, dans ce cas, il y aura problème’’, estime-t-elle.

IDRISSA AMINATA NIANG