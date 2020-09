Le spectre des inondations pèse sur les épreuves du Baccalauréat général à venir. D’ores et déjà, les autorités académiques prennent les devants et concoctent un plan B pour parer à tout désagrément.

Le Baccalauréat général se tiendra dans un contexte de pluies et d’inondations dans certaines écoles devant accueillir les candidats. Les autorités académiques cherchent des solutions pour que les épreuves se tiennent sans anicroche. C’est dans ce sens que les inspecteurs d’académie ont peaufiné un plan B pour éviter les désagréments notés par les candidats au CFEE.

L’inspecteur d’académie de Pikine-Guédiawaye, contacté par ‘’EnQuête’’, souligne qu’il y a moins de risques, avec les candidats au Bac général, d’assister aux scènes apocalyptiques enregistrées avec leurs cadets. ‘’Pour le Baccalauréat, nous avons moins de soucis, parce qu’il y a moins de centres. Pour la plupart, les centres sont des zones accessibles, sauf Mame Ely Badiane qui est dans le département de Pikine. Là, nous avons un plan B’’, renseigne l’IA de Pikine-Guédiawaye. Il explique que ce centre est traversé par le système de drainage des eaux de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas).

‘’Nous avons prévu un plan B, avec un autre à côté ; c’est une école élémentaire. Donc, dans cette zone, deux centres sont prévus. Les élèves vont faire 5 à 10 mètres de distance, si ça ne marche pas’’, annonce-t-il.

Pikine totalise 32 centres et 55 jurys. La plupart des centres qui présentaient des risques, explique-t-il, ont été délocalisés. Des collèges et des écoles sont prévus comme centres d’examen, en cas de besoin. ‘’Nous avons utilisé toutes les informations possibles. Nous pensons qu’avec le Bac, il y a moins de risques’’, insiste-t-il. Avant de signaler que le centre qui a été inondé et filmé - l’école Pikine 20B de Pikine - n’est pas sujet aux inondations. ‘’Cela fait six ans que l’école n’était pas inondée. Ce sont des facteurs externes. Il y a des systèmes de drainage qui font que l’eau entre. Il y a des situations que l’on ne peut pas prévoir’’, se dédouane-t-il.

L’inspectrice d’académie de Dakar, Khadidiatou Diallo, annonce qu’ils ont identifié les écoles inondables et les ont remplacées par d’autres.

‘’Il y a des centres que l’on ne peut pas remplacer‘’

Elle admet, toutefois, qu’il y a certains établissements, comme Kennedy, qu’ils ne peuvent pas remplacer, du fait de leur représentativité. ‘’Il y a de l’eau à la devanture du lycée John Fitzgerald Kennedy, comme à Blaise Diagne ; l’accès est difficile. C’est de gros centres, on ne peut pas les déplacer comme ça. Mais les autres qui ont été vraiment impactés, on les a enlevés de la liste’’.

Les visites faites ont permis de vérifier les dispositifs. L’inspectrice d’académie de Dakar confirme : ‘’A chaque fois, le point d’honneur, c’est de vérifier les dispositions sanitaires mises en place. S’il y a des produits périssables comme les gels, on les remplace.’’

Madame Khadidiatou Diallo annonce qu’ils ont pris toutes les dispositions nécessaires. ‘’Depuis les épreuves facultatives, les épreuves physiques du Baccalauréat jusqu’au CFEE, le Bac technique, nous sommes en alerte. Nous sommes en train de travailler sur la mise en place d’un dispositif sanitaire conséquent sur tout ce qui concerne les mesures sanitaires à respecter’’, dit-elle au téléphone d’’’EnQuête’’.

Concernant le respect du protocole sanitaire, Gana Sène indique que les districts sanitaires sont saisis. Chaque centre est rattaché à un district. Le personnel va faire une tournée. Le médecin-chef de district est informé en cas de besoin, s’il y a des cas suspects. ‘’Nous avons mis en place du matériel de protection, car il faudra protéger les candidats, de même que les correcteurs. Quelques mairies nous ont envoyé des agents volontaires pour nous venir en aide’’, avance-t-il.

Le nombre de candidats inscrit au Baccalauréat général est de 155 109 répartis en 568 jurys. Trois cent soixante-douze centres principaux et 72 secondaires sont mobilisés.

AIDA DIENE