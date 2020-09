La région de Diourbel compte 260 candidats, sur les 3 532 potaches qui cherchent le parchemin qui doit leur ouvrir les portes de l’enseignement supérieur. L’unique centre de la région se trouve au lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba de la capitale du Baol et abrite le jury n°1405.

Les épreuves du Baccalauréat technique ont débuté hier sur toute l’étendue du territoire national. Les candidats de la région de Diourbel composent au lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba. Dans cet établissement, le protocole sanitaire est respecté et appliqué. A l’entrée, tous ont l’obligation de se soumettre à la prise de température par thermoflash. Le proviseur du lycée technique Ahmadou Bamba et chef du centre, El Hadj Bara Sow, renseigne que ‘’toutes les dispositions ont été prises. Il y a un personnel qui a été choisi pour gérer le protocole sanitaire.

Et l’Office du Bac a initié une feuille de paiement pour prendre en charge ce personnel qui va gérer le protocole sanitaire à l’entrée et à la sortie, pour que les candidats puissent prendre toutes les dispositions pour respecter les mesures barrières. Ils ont décidé de payer une indemnité pour la gestion de ces protocoles au niveau de l’établissement, pendant tout le Bac’’.

Ce centre polarise la région de Diourbel uniquement : le lycée technique Ahmadou Bamba, qui est un établissement public, plus les autres établissements privés de la région, à savoir l’institut privé Al Baraka qui se trouve à Diourbel, l’école privée Fallou Gallass et d’autres écoles privées de Mbacké. Au niveau du centre, 260 candidats de quatre séries (T1, T2, G, STEG) y composent. Il s’agit de 125 garçons et 135 filles inscrits.

Pour la série T1, il y a 27 candidats qui composent. En série T2, ils sont 37. Pour la série G, ils sont 62. Et pour la série STEG (science et technique de l’économie et de la gestion) ils sont 134.

Interpellé sur le taux de présence des candidats, le chef de centre affirme qu’il est ‘’assez appréciable. Sur les 260, il y a 7 absences constatées à 8 h, mais on vient d’avoir une élève malade qui vient de quitter pour aller se faire consulter à l’hôpital. Si elle ne revient pas, cela va faire 8 absences. Il y a, au total, 3 garçons et 5 filles pour les absents. Au total, il y a 252 candidats qui composent’’.

Des candidats rencontrés à la sortie ont livré leurs impressions. ‘’Nous avons démarré les épreuves de mathématiques qui durent 4 heures. Les épreuves sont pour le moment abordables. On a fait des choses similaires en classe et je pense que la majeure partie pourra s’en sortir. On est optimiste pour le reste des épreuves. J’ai choisi la série T pour devenir technicien en génie civil. Après le Bac, j’envisage de postuler pour les concours du G15 et du CFPT et là-bas, je pourrais choisir ma filière et continuer mes études’’, s’enthousiasme un des candidats, Ahmet Saloum Fall.

Boucar Aliou Diallo