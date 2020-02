Gueth Ndour, un mouleur né en 1982, accusé d'avoir tué Pape Diop, son ami avec qui il partageait la même chambre, a comparu ce mercredi devant la chambre criminelle. Le parquet a requis la réclusion perpétuelle, malgré les regrets de l’accusé.

Le 9 décembre 2015, les éléments de la brigade de Ouakam ont été alertés pour une violente bagarre entre Gueth Ndour et Pape Diop. Le dernier nommé, secouru par un certain Babacar Seck, a rendu l’âme, après son admission à l’hôpital. Il a succombé des suites d’une blessure pénétrante au cœur, causée par un couteau, d’après l’homme de l'art. Gueth a été appréhendé à l’hôpital, le même jour, pendant qu'il était hospitalisé. Le médecin-chef de service a fait appel aux éléments de la brigade de Ouakam qui ont procédé à son audition. Il avait reconnu les faits.

Ce mercredi 19 février, devant la barre de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar, le natif de Fissel Mbadane et domicilié à Ouakam est revenu sur l’altercation fatale à son ami. ‘’C’est l'œuvre de Satan. Il m'a donné un coup de couteau à hauteur de la poitrine, à gauche. J’ai essayé de me défendre et il m’a donné un autre coup à la tête. Au final, on s’est retrouvé au sol, le couteau à terre. Et au moment où il se relevait, je l'ai poignardé. J'ignore où est-ce que je l'ai touché, ni combien de coups je lui ai donné. Après cela, je l'ai laissé sur place et je suis allé chez ma petite sœur qui m'a conduit à l’hôpital. J'ai été hospitalisé pendant cinq jours et je respirais avec des tubes. J'ai été mis au courant de son décès, le lendemain de mon hospitalisation‘’, a-t-il expliqué.

Avant d'ajouter : ‘’C’était mon ami. On partageait la même chambre. Notre problème vient d'un téléphone portable. J'avais acheté du crédit Tigo pour appeler ma femme au village et il l'a utilisé à mon insu. Quand je lui ai fait le reproche, il m'a répondu avec insolence et ajouté que si je ne faisais pas attention, il allait me tuer. Il avait touché mon orgueil et je lui ai dit que c'était quand il voulait. Il m'a dit de le suivre dehors. Je l'ai fait et on s’est bagarré. J'ignorais qu'il était sorti avec un couteau.’’

L'accusé a fait son mea culpa devant la barre et a soutenu que le décès de son père et de celui de son fils cadet l'ont trouvé en prison. ‘’Je regrette amèrement mon acte‘’, s'est-il excusé.

Le procureur a trouvé les faits constants, dans ses observations. ‘’Il a reconnu et a été constant dans ses déclarations, en sus de la conclusion du médecin légiste’’, a-t-il martelé. Il a aussi salué le fait que Pape Diop n’ait pas essayé de verser dans des dénégations. Mais il reste convaincu de son intention manifeste de donner la mort à la victime. Le parquet a requis la réclusion criminelle à perpétuité.

L’avocate de la défense, Me Ndèye Fatou Sarr, a plaidé l'excuse de provocation. ‘’La seule constance, c'est qu'il y a eu bagarre et mon client a été agressé. Il a reçu un coup à la partie gauche de la poitrine et à la tête. Je me demande s'il y a une partie plus sensible que cela. Il était mal-en-point, donc n'a pu réfléchir pour viser une partie précise’’. Elle a sollicité la disqualification des faits en coups et blessures ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner et une application bienveillante de la loi, et de tenir compte des circonstances atténuantes. Egalement, Me Fall a sollicité une application bienveillante de la loi.

Au final, l'affaire est mise en délibéré et Geuth Ndour en saura plus sur son sort, le 4 mars 2020.

FAMA TALL