L’international sénégalais, Sadio Mané, a été sacré Meilleur joueur africain de l’année 2019, hier, lors de la 28e édition des Caf Awards, tenue à Hurghada, en Égypte, devant Mohamed Salah et Ryad Mahrez.

Chose promise, chose faite ! Sadio Mané a remporté le Ballon d’or africain, après l’avoir manqué à Dakar l’année dernière, en faveur de Mohamed Salah. L’international sénégalais est sacré Meilleur joueur africain de la saison 2018-2019. Il devient, à Hurghada, en Égypte, le 18e joueur à gagner ce titre depuis 1992, avec le sacre du Ghanéen Abedi Pelé. Il est le deuxième Sénégalais à remporter cette distinction, dix-huit ans après El Hadj Diouf, double Ballon d’or (2001 et 2002).

Classé 3e en 2016 et en 2017, et 2e l’an dernier à Dakar, Sadio Mané a atteint la première place, après avoir figuré quatre fois d’affilée sur la liste des trois finalistes. L’enfant de Bambali a été intronisé à la tête du football africain, en l’absence de ses deux concurrents, son coéquipier à Liverpool Mohamed Salah et l’attaquant de Manchester City Ryad Mahrez. La non-présence de l’Egyptien a constitué une tache noire sur la 28e édition des Caf Awards.

Les noms d’autres Sénégalais ont été prononcés, lors de la cérémonie de distinction des meilleurs footballeurs et acteurs du ballon rond africain. Il s’agit du défenseur central de Naples Kalidou Koulibaly et du milieu de terrain du Paris Saint-Germain Idrissa Gana Guèye, qui font partie du Meilleur onze de la Caf, en compagnie de Sadio Mané.

Par contre, le sélectionneur national a raté le coche pour le prix de Meilleur entraineur d’une équipe nationale masculine. Aliou Cissé a été devancé par son ami Djamel Belmadi. Le sélectionneur de l’Algérie, championne d’Afrique en titre, succède à Hervé Renard.

Oshoala, Joueuse de l'année

Il y a eu également alternance pour le titre de Joueuse africaine de l'année. La Nigériane Asisat Oshoala succède à la Sud-Africaine Thembi Kgatlanan, qui faisait partie des finalistes, avec la Camerounaise Ajara Nchout. La sélectionneuse sud-africaine Desiree Ellis a aussi été primée pour son travail à la tête des Banyana Banyana.

La délégation algérienne est rentrée de cette grande fête du football africain avec beaucoup de distinctions. En plus de la consécration de son sélectionneur national, la sélection algérienne championne d’Afrique a été désignée Meilleure équipe nationale masculine. Le Prix du plus beau but de l’année est décerné à Ryad Mahrez pour son coup franc magistral transformé en demi-finales de la Can-2019 contre le Nigeria (2-1). Le prix du Joueur africain interclubs de l'année a été décerné à l’Algérien Youcef Belaïli (Espérance / Ahli Jeddah).

Le trophée du Meilleur espoir de l'année 2019 est revenu au Marocain Achraf Hakimi, après un exercice plus qu'encourageant avec le Borussia Dortmund. Le pays hôte de la cérémonie des Caf Awards peut se consoler avec le prix de la Meilleure fédération de football africain.

LE PALMARES COMPLET DES CAF AWARDS 2019 Meilleur joueur : Sadio Mané (Sénégal) Meilleure joueuse : Asisat Oshoala (Nigeria) Meilleur entraîneur (football masculin) : Djamel Belmadi (Algérie) Meilleur entraîneur (football féminin) : Desiree Ellis (Afrique du Sud) Président de club de l'année : Moïse Katumbi (TP Mazembe) Fédération de l’année : Égypte Onze africain de l'année : Onana - Hakimi, Koulibaly, Matip, Aurier - Mahrez, Gana Guèye, Ziyech - Salah, Mané, Aubameyang Prix spécial : Kodjovi Obilale But de l’année : Riyad Mahrez (Algérie) Meilleure équipe masculine : Algérie Meilleure équipe féminine : Cameroun Meilleur espoir de l’année : Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) Joueur interclubs africain : Youcef Belaïli (Al Ahli)

