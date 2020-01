Dans la foulée du succès contre Nantes (2-0) mercredi en Ligue 1, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Idrissa Gana Gueye (30 ans, 10 matchs et 1 but en L1 cette saison) a envoyé un message de soutien à son compatriote, l’ailier de Liverpool Sadio Mané (27 ans, 15 matchs et 9 buts en Premier League cette saison), au sujet du Ballon d’Or.

Le Sénégalais déplore la 4e place de son ami. "Je l’ai dit, je crois qu’il méritait largement d’être au moins sur le podium, pour ce qu’il a fait. Pour moi, il méritait carrément le Ballon d’Or. (…) Malheureusement, il se retrouve à la 4e place.

C’est un peu dommage, et je suis triste pour lui. C’est une fierté pour tout le Sénégal. Avec ce qu’il a fait la saison dernière, il méritait amplement sa place", a commenté Gana Guèye en zone mixte. Vainqueur de la Ligue des Champions, vice-champion d’Angleterre et co-meilleur buteur de Premier League lors du dernier exercice, ou encore finaliste de la Can avec le Sénégal, Mané a terminé derrière Lionel Messi (FC Barcelone), Virgil van Dijk (Liverpool) et Cristiano Ronaldo (Juventus Turin).