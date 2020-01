Caissier à la Banque agricole, anciennement Crédit agricole du Sénégal, P. Y. Thiandoum ne s’est pas gêné de pomper plus de 29 millions de franc CFA dans les comptes de différents sociétaires. Il a été démasqué par son chef d’agence.

L’agence de Kolda du Crédit agricole du Sénégal, devenu entre temps la Banque agricole, est éclaboussée, depuis quelques jours, par une affaire de détournement de deniers impliquant un des caissiers. P. Y. Thiandoum se servait comme il veut dans les comptes des sociétaires de la banque. Selon les premières évaluations faites par le chef d’agence et qui sont jusqu’ici provisoires, le mis en cause a soutiré 29 millions 214 francs CFA à des clients de la banque. Cette somme pourrait être largement dépassée, si on en croit des sources bien informées du dossier.

Son modus operandi consistait à faire des transactions frauduleuses. Les dernières en date remontent au vendredi 13 décembre 2019. Ce jour-là, il a débité des comptes de quelques-uns des clients, grâce à des chèques de guichet. Mais aussitôt les transactions faites, le chef d’agence, qui nourrissait des soupçons, a procédé à des vérifications auprès des sociétaires. Mais, il se trouve que toutes les ‘’victimes’’ ne se sont pas présentées, ce jour-là, aux guichets de la banque. Pour tirer l’affaire au clair, le chef d’agence a saisi la commission d’audit de la banque agricole qui a séjourné dans la capitale du Fouladou pour mener ses investigations. Elle a confirmé les soupçons du chef d’agence et conclu à un détournement de deniers. C’est ainsi que le chef d’agence a saisi la police d’une plainte pour faux et usage de faux en écriture et détournement de deniers.

Arrêté puis entendu par les limiers du Commissariat urbain de Kolda, P. Y Thiandoum est aussitôt passé aux aveux. Ce qui lui a valu son arrestation, le 19 décembre 2019. Il a été déféré au parquet, le lundi 23 décembre. Depuis son face à face avec le maître des poursuites, il est mis à la disposition du juge d’instruction, en attendant son jugement.

EMMANUEL BOUBA YANGA (KOLDA)