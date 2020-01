Ils font souvent plaisir aux enfants des autres et oublient les leurs. Les artistes et acteurs culturels ne veulent plus donner le sourire qu’aux petits des autres, en animant les arbres de Noël des entreprises et autres ministères.

Noël est passée, mais ‘’la famille culturelle sénégalaise’’ veut se rattraper, à travers un ‘’baobab de Noël’’. Ils ont rebaptisé la traditionnelle cérémonie de remise de cadeaux aux enfants communément appelée ‘’arbre de Noël’’. Le comédien Kader Diarra dit ‘’Kader Pichininico’’, un des organisateurs, explique qu’ils se sont inspirés de la culture sénégalaise.

‘’Au Sénégal, on a le baobab. Les ‘’bouy’’, représentent les guirlandes. En plus, le père Noël ne sera pas quelqu’un qui vient du pôle Nord, habillé en rouge-blanc. Ce sera un ‘’Baye Ndiagne’’. La fête sera donc en l’honneur des enfants des artistes et acteurs culturels. Elle se tiendra le 18 janvier prochain au monument de la Renaissance africaine.

Cet évènement inédit va aussi permettre à toute cette corporation de se réunir en famille, autour d’une fête. L’initiateur, le comédien Kader Pichinini, réputé pour son talent à faire rire les enfants, a animé, à maintes reprises, des évènements de ce genre, mais il a tendance à oublier que ses enfants ne profitent pas des mêmes avantages. ‘’Papa, quand est-ce que vous allez faire un arbre de Noël ?’’, lui demandent souvent ses enfants. Joint par téléphone, le one man show explique : ‘’Un jour, Docta Xuman et moi étions en train d’animer des ateliers au centre aéré pour les enfants des agents du ministère. On s’est dit qu’il faudrait que nos enfants soient présents quand le ministère organise. Et effectivement, il y a eu quelques-uns de nos enfants qui y étaient. En effet, quand j’ai expliqué à Docta ce que mes enfants me demandent souvent, il m’a dit que c’était aussi son cas.’’ Puis, le comédien en a parlé autour de lui, et les réponses étaient toutes les mêmes. Un besoin est ainsi identifié. Il fallait le satisfaire.

Ainsi est né le ‘’baobab de Noël’’. L’initiative est bien accueillie par les artistes et les acteurs culturels. La participation de journalistes culturels, de rappeurs comme Xuman et Fou Malade, d’artistes plasticiens comme Kalidou Kassé, est annoncée. Mais aussi des comédiens et des mannequins seront de la partie.

‘’Nous nous sommes habitués à ce genre d’événement. Normalement, l’organiser ne doit pas poser de problème. On s’est réuni et la date du 18 janvier prochain a été choisie’’, a dit au téléphone la comédienne Yacine Sané, membre du comité d’organisation. ‘’Symboliquement, on a dit qu’il faut que chacun cotise 5 000 F CFA’’, informe Kader.

Cette première édition est parrainée par le ministre de la Culture et de la Communication. Mais pour le moment, les organisateurs n’ont reçu aucune réponse de la part d’Abdoulaye Diop. ‘’On peut régler les choses nous-mêmes. A un moment donné, si le ministère se sentira concerné par ce que font les artistes, je pense qu’ils viendront’’, a dit Kader Pichinini.

Des animations ludiques et culturelles sont au programme, pour le grand bonheur des enfants. Ces derniers vont participer, toute la journée, dès 10 h, à des activités de slam, de théâtre, de graffiti et de travaux manuels. Et ils auront le privilège de recevoir des cadeaux de la part du ‘’Baye Ndiagne’’. Dans l’après-midi, il y aura également une grande cérémonie qui va réunir toute la corporation artistique.

Les organisateurs pensent déjà à la pérennisation de ce baobab de Noël. ‘’L’année prochaine, on va faire encore plus. Peut-être qu’on donnera des distinctions. Il suffit de réunir tous les artistes dans une même coalition’’, projette Yacine Sané.