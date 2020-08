Le président Léopold Sédar Senghor avait, semble-t-il, transposé au Sénégal le code civil français qui, à l’époque, reposait essentiellement sur l’indivision. Toutefois, force est d’admettre que le Sénégal qui venait à peine d’accéder à la souveraineté internationale, avait non seulement besoin de ressources humaines en nombre et en qualité, mais devait aussi et surtout s’inspirer d’un modèle de textes