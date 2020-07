L'état de ni guerre ni paix qui semblait en vigueur ces dernières années est rompu. Les échanges de tirs et pilonnages d'artillerie se font à nouveau entendre en Casamance au moment même où se déroule le procès du journaliste et écrivain René Capin Bassène et Oumar Ampoï Bodian du MFDC détenus sans preuve depuis plus de 2 ans dans les geôles de l'Etat néocolonial du Sénégal.