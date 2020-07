Blessé à la cuisse droite, Antoine Griezmann (29 ans, 35 matchs et 9 buts en Liga cette saison) a dû céder sa place à Luis Suarez à la mi-temps du match de Liga remporté à Valladolid (1-0) samedi. Et comme on pouvait le craindre, l’attaquant français du FC Barcelone souffre d’une lésion musculaire, a confirmé le club catalan après les examens passés. L’ancien joueur de l’Atletico Madrid manquera donc les deux dernières journées de championnat contre Osasuna jeudi (19h) et Alavés dimanche prochain.

…Dembelé, Dortmund attend toujours 20 M€

Ousmane Dembélé (23 ans, 9 matchs et 1 but toutes compétitions pour la saison 2019-2020) n'a pas fini de donner des cheveux blancs aux dirigeants du FC Barcelone... Alors qu'il fait partie des joueurs poussés vers la sortie par le club catalan, l'ailier français va encore rapporter de l'argent au Borussia Dortmund. En effet, Bild nous apprend que le club allemand, qui a cédé le champion du monde pour 145 millions d'euros, dont 40 millions d'euros de bonus, attend encore la moitié de ces bonus, soit 20 millions d'euros.

Cette somme lui reviendra automatiquement si Dembélé venait à changer de club et ce peu importe le montant du futur transfert. Autant dire que le champion d'Espagne en titre a tout intérêt à vendre le Tricolore au prix fort, même si la mission s'annonce très compliquée au vu de ses blessures répétitives.