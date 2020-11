Poussé vers la sortie, en vain, lors du dernier mercato d’été, Ousmane Dembélé (23 ans, 7 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) a bénéficié d’une nouvelle chance avec le FC Barcelone. Séduisant depuis la reprise, l’ailier français marque des points dans l’esprit de son entraîneur Ronald Koeman. Tout va donc bien sur le terrain, un peu moins en coulisses.

Comme l’explique le média catalan Sport ce jeudi, la direction blaugrana craint de plus en plus que son champion du monde lui joue un mauvais tour. Car sous contrat jusqu’en juin 2022, Dembélé n’aurait pas la moindre intention de prolonger avec la formation culée et anticiperait déjà son départ libre à la fin de son bail. Une issue absolument pas souhaitable pour le Barça, qui avait recruté Dembélé pour 130 M€ (bonus compris) en 2017. En attendant, le natif de Vernon a ici toutes les cartes en main, et seul l'avenir nous dira si l'ancien Rennais compte jouer à Barcelone ou ailleurs dans les prochaines années.

…Adama Traoré, dossier refermé

Comme Liverpool, le FC Barcelone s'était positionné sur l’ailier de Wolverhampton Adama Traoré (24 ans, 8 apparitions en Premier League cette saison) lors du dernier mercato d’été. Quelques semaines plus tard, les Blaugrana ont revu leur position et finalement décidé d'abandonner la piste menant à l’international espagnol pour des raisons financières. Selon le journal catalan Mundo Deportivo, l’ancien de la Masia est tout simplement jugé trop cher par la formation culée. En effet, en plus d’un transfert estimé à plus de 40 M€, Traoré exige des émoluments conséquents, après avoir refusé de prolonger avec les Wolves, qui lui proposaient tout de même un salaire annuel de 4 M€.