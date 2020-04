Lionel Messi (32 ans, 31 matchs et 24 buts toutes compétitions cette saison) portera-t-il un autre maillot que celui du FC Barcelone en Europe ? Si certains rejettent catégoriquement cette possibilité, The Athletic affirme que ce n’est pas aussi simple.

En effet, le média américain assure que les récents remous au sein du club catalan pourraient avoir des conséquences.

Ces dernières semaines, La Pulga n’a pas hésité à tancer publiquement ses dirigeants, Eric Abidal et Josep Maria Bartomeu notamment, de manière très appuyée. A un peu plus d’un an de la fin de son contrat, certaines personnes en interne ont fait part de leur inquiétude concernant l’avenir à court terme du capitaine blaugrana, dont la prolongation tarde toujours. Récemment, l’ancien président de l’Inter Milan, Massimo Moratti, estimait possible le recrutement de Messi, alors que le président de la Liga, Javier Tebas, n’est pas effrayé par un éventuel départ de l’Albiceleste.