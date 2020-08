Philippe Coutinho (28 ans) a sans doute été agréablement surpris. Longtemps indésirable au FC Barcelone, le milieu qui sort d’un prêt au Bayern Munich s’attendait sûrement à devoir trouver une nouvelle porte de sortie. Mais ce lundi, Mundo Deportivo affirme que le nouvel entraîneur Ronald Koeman a contacté le Brésilien pour lui annoncer qu’il comptait sur lui la saison prochaine. L'ancien joueur de Liverpool ne fera donc pas partie de la liste des Blaugrana poussés vers la sortie par le technicien. Un choix assez inattendu sachant que le Barça souhaite vendre pour réinvestir au mercato.

…Et aurait prévenu Suarez !

Entre Luis Suarez (33 ans, 36 matchs et 21 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) et le FC Barcelone, c'est bientôt la fin ? C'est bien possible si l'on en croit les informations de la radio catalane RAC1. Cette dernière nous informe que le nouvel entraîneur Ronald Koeman a appelé l'attaquant uruguayen ce lundi matin pour lui confirmer qu'il ne comptait pas sur lui pour la saison à venir.

Toujours selon la même source, "El Pistolero" a rendez-vous avec la direction barcelonaise ce mardi pour discuter d'une rupture de son contrat qui court jusqu'en juin 2021 ! Arrivé en 2014 en Catalogne, Suarez semble plus que jamais tout proche d'un départ. L'Ajax Amsterdam est sur les rangs pour le récupérer.