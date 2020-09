Après plusieurs jours très agités en Catalogne, le feuilleton Lionel Messi (33 ans, 44 matchs et 31 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) a pris fin vendredi dernier. Désireux de quitter le FC Barcelone, l'attaquant argentin a finalement pris la décision de poursuivre son aventure après avoir compris qu'un transfert était impossible face à la volonté de sa direction de le garder. La Pulga a donc repris le chemin de l'entraînement lundi.

Arrivé une demi-heure avant ses coéquipiers, le sextuple Ballon d'Or en a profité pour s'entretenir avec son nouvel entraîneur Ronald Koeman. Soulagé de conserver l'Argentin, le technicien néerlandais lui a confié qu'il attendait un investissement total de sa part. Ainsi, il lui a demandé de "tout donner, d'essayer de mettre de côté ce qui s'est passé ces dernières semaines et de s'impliquer pleinement dans le projet", explique le quotidien catalan Sport.

…Une clause à 400 M€ pour Fati ?

Désireux de garder sa pépite Ansu Fati, le FC Barcelone a déjà tout prévu. Celui qui est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole contre l'Ukraine (4-0) avait signé un nouveau contrat jusqu'en 2022, plus deux années supplémentaires en option, en décembre dernier. A l'époque, sa clause libératoire était passée de 100 à 170 millions d'euros. Elle devrait prochainement grimper à 400 millions d'euros. D'après les quotidiens catalans Sport et Mundo Deportivo, les deux parties ont déjà convenu d'une hausse de sa clause libératoire lorsque le néo international espagnol sera inscrit dans la liste des joueurs de l'équipe première pour la saison 2020-2021. Une simple formalité puisque le nouvel entraîneur Ronald Koeman compte s'appuyer sur le jeune talent barcelonais.