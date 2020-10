Après avoir fait entrer en jeu l’ailier Ousmane Dembélé (23 ans, 1 apparition en Liga cette saison) durant 20 minutes dimanche contre Villarreal (4-0), l’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a laissé le Français sur le banc jeudi à l’occasion de la victoire face au Celta Vigo (3-0) en Liga, préférant lancer les jeunes Pedri et Francisco Trincao. Alors que beaucoup y ont vu un rapport avec les rumeurs liant l’ancien Rennais à Manchester United, le technicien a assuré qu’il s’agissait d’un simple choix sportif.

"Ce n'est pas vrai. Si j'avais pensé cela, je ne l'aurais pas convoqué. Pedri et Trincao sont des joueurs qui peuvent contribuer plus qu'Ousmane défensivement et c'est pour ça que j'ai pris cette décision", a mis en avant le Néerlandais devant les médias. Il est vrai que le Barça avait été fragilisé par l’expulsion du défenseur central Clément Lenglet à la 42e minute. Ce vendredi, le secrétaire technique des Blaugrana Ramon Planes a d’ailleurs assuré que Dembélé va rester au club.