En marge de sa présentation en tant que nouvel entraîneur du FC Barcelone, ce mercredi, Ronald Koeman s'est exprimé sur l'avenir de Lionel Messi (33 ans, 44 matchs et 31 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020). Alors que des rumeurs annoncent des envies de départ pour l'Argentin, le technicien néerlandais compte sur lui. "Je ne sais pas si je dois le convaincre de rester, a déclaré le coach blaugrana devant la presse.

C'est le meilleur joueur du monde. Et le meilleur joueur du monde, vous voulez l'avoir dans votre équipe, pas l'inverse." Et de poursuivre : "Pour ma part, j'adorerais travailler avec Messi. Il est sous contrat mais nous devons parler, c'est évident. Je vais discuter avec plusieurs joueurs. Et dans le cas de Messi, j'espère qu'il va rester ici pour plusieurs années encore." Sous contrat jusqu'en 2021, La Pulga a gelé les négociations pour une prolongation depuis plusieurs semaines.

… ‘’Doute’’ pour certains joueurs

Comme évoqué cette semaine, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, pourrait pousser plusieurs joueurs vers la sortie cet été. En marge de sa présentation ce mercredi, le technicien néerlandais a confirmé ses doutes sur certains éléments. "Il y a des joueurs d'un certain âge et on peut douter de leurs performances, mais il faut respecter tous les joueurs, a déclaré Koeman. Nous recherchons le meilleur pour le club. Tout est allé très vite, nous travaillons déjà et nous parlons des décisions que nous devons prendre.

Mais je ne dirai pas de noms, par respect pour les joueurs." Le défenseur central Samuel Umtiti, les milieux Arturo Vidal et Ivan Rakitic, ainsi que l'attaquant Luis Suarez seraient les quatre principaux joueurs visés par le nouveau coach blaugrana. Le Batave s'interrogerait aussi sur le niveau du milieu Sergio Busquets et du latéral gauche Jordi Alba.