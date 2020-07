Assis sur un siège éjectable au FC Barcelone, l’entraîneur Quique Setién a terminé la saison de Liga sur une note plus positive dimanche contre Alavés (5-0). Alors qu’on ignore s’il sera encore présent sur le banc catalan pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions programmé le 8 août contre Naples, le technicien assure bénéficier du soutien des joueurs. "Évidemment que j'ai le soutien du vestiaire et de tout le monde, a affirmé le Blaugrana en conférence de presse. Lorsque Messi dit qu'il faut faire notre autocritique, je le comprends parfaitement.

(…) Il faut prendre en considération tous les éléments avant de se demander si je me sens soutenu. Mais oui, j'ai toujours senti le soutien du club et de l'équipe. Et si ce n'était pas le cas, je prendrais d'autres décisions. Mais je me sens très bien actuellement." Après les critiques publiques de Luis Suarez suite au nul face au Celta Vigo (2-2) le 27 juin, le doute est pourtant permis, mais aux dernières nouvelles, il est question d’un pacte entre Messi et Setién, qui auraient promis de tout donner et de se serrer les coudes dans le but de sauver la saison en C1