Le FC Barcelone sort du silence ! Au lendemain de l’annonce de Lionel Messi (33 ans, 44 matchs et 31 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) qui a notifié ses envies de départ à ses dirigeants, le secrétaire technique blaugrana Ramon Planes a pris la parole ce mercredi à l’occasion de la conférence de présentation du milieu offensif Francisco Trincão. "La vérité, c'est qu'il s'agit d'une nouvelle impactante", a admis le successeur d’Eric Abidal, confirmant donc publiquement la requête de l’Argentin, à qui il a toutefois fermé la porte aussitôt. Avec courtoisie, mais aussi fermeté. "Nous n'envisageons aucun départ de Leo sur un plan contractuel. Nous voulons qu'il reste.

Il faut avoir un énorme respect car c'est le meilleur joueur de l'histoire. On ne peut pas entrer en conflit avec Messi, aucun des deux ne mérite cela. Nous continuons de travailler pour construire un Barça conquérant." Et pourtant, cette affaire pourrait bien se régler devant les tribunaux puisque La Pulga s'estime libre en vertu d’une clause de son contrat activable à chaque fin de saison, tandis que le Barça considère l'attaquant comme sous contrat jusqu’en juin 2021. Un dialogue de sourds en perspective.

…Le père de Messi discute avec Man City !

Mardi soir, Lionel Messi (33 ans, 44 matchs et 31 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) a officiellement informé le FC Barcelone de son désir de mettre un terme à son contrat. Depuis, le cas de l'attaquant argentin enflamme la presse mondiale et tout le monde cherche à savoir où pourrait atterrir la Pulga si son départ se confirmait. Et comme annoncé ces dernières heures, Manchester City semble bien tenir la corde. Selon les médias RAC1 et TyC Sports, le père de Messi est actuellement à Manchester pour entamer des négociations avec les Citizens.

Les discussions porteraient sur un contrat de deux ans. Pour rappel, l'Argentin pense qu'il peut activer une clause pour être libéré de son contrat, mais le Barça insiste sur le fait que celle-ci a expiré en juin. Si le natif de Rosario parvient à ses fins, Manchester City n'aura donc pas d'indemnités de transfert à payer. Reste à savoir si la formation de Josep Guardiola a les moyens de supporter le salaire de Messi, actuellement évalué à environ 71 millions d'euros brut par an en Catalogne.