Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, l'été dernier, Luis Suarez (34 ans, 16 matchs et 14 buts en Liga cette saison) a rejoint l’Atletico Madrid, où il enchaîne les très bonnes performances. Constamment relancé au sujet de l’attaquant uruguayen, le coach catalan, Ronald Koeman, n’a finalement qu’un seul regret.

"Il aurait été préférable que Luis Suarez signe pour la Juventus au lieu de l'Atletico Madrid car il est toujours dans le championnat espagnol. Nous avons pris cette décision en notre âme et conscience. Nous avons respecté le souhait du joueur, et je pense que c’est vraiment important. Sinon, je suis toujours d’accord avec ce choix réalisé à ce moment précis", a expliqué le coach néerlandais pour The Athletic.