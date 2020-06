A l'arrêt depuis le mois de mars en raison de l'épidémie du coronavirus, la Liga va officiellement reprendre le 11 juin prochain avec le derby andalou entre le Betis Séville et le FC Séville.

Mais pour cette reprise, le FC Barcelone pourrait être privé de son attaquant Lionel Messi (32 ans, 22 matchs et 19 buts en Liga cette saison) ! Selon les informations du média espagnol TV3, l'Argentin a été victime d'une alerte à l'adducteur à l'entraînement et souffre d'une petite déchirure, synonyme d'une absence estimée entre 7 et 10 jours.

Mais dans la foulée, le Barça a rapidement réagi dans un communiqué officiel. "Messi est venu s’entraîner à la Ciutat Deportiva et a réalisé un autre type de travail. Il n’y a aucune préoccupation", peut-on lire. Messi sera-t-il en mesure de tenir sa place contre Majorque le 12 juin ?