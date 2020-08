Comme indiqué ce mardi, l'attaquant Lionel Messi (33 ans, 44 matchs et 31 buts toutes compétitions confondues pour la saison 2019-2020) a informé le FC Barcelone de son intention d'activer sa clause de sortie, qui lui permet de rompre unilatéralement son engagement avec le club catalan à chaque fin de saison. Et le vice-champion d'Espagne a confirmé la réception de ce fax à la radio RAC-1 ! Cependant, les Blaugrana considèrent que cette clause n'existe plus.

En effet, dans une saison "normale", elle doit expirer mi-juin. Mais pour le clan de l'Argentin, elle reste valable en raison de la fin d'exercice retardée avec le Covid-19. Si Messi souhaite réellement forcer son départ de cette manière, on risque d'assister à une énorme bataille juridique. En tout cas, le joueur semble déterminé à partir et serait prêt à sécher la reprise des entraînements.

…Le PSG intéressé par Suarez ?

Arrivé au FC Barcelone en 2014, l'attaquant Luis Suarez est poussé vers la sortie par son nouvel entraîneur Ronald Koeman. Annoncé sur les tablettes de l'Ajax Amsterdam, un club dont il a porté les couleurs entre 2007 et 2011, l'international uruguayen serait aussi dans le viseur du Paris Saint-Germain, d'après le quotidien catalan Sport. S'il était libéré de sa dernière année de contrat, "El Pistolero" représenterait une recrue intéressante et à moindre coût pour le PSG, qui a perdu Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting à ce poste cet été.