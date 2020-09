Le feuilleton terminé, Lionel Messi (33 ans) a bien retrouvé le groupe ce lundi. L’attaquant du FC Barcelone a fait son retour à l’entraînement pour la première fois depuis la fin de son bras de fer avec la direction.

Selon la presse locale, l’Argentin est même arrivé aux alentours de 16h, avec une heure et demie d’avance et avant tous ses coéquipiers. Preuve que la page est bel et bien tournée pour le capitaine blaugrana, prêt à débuter sous les ordres du nouvel entraîneur Ronald Koeman.