Annoncé comme le favori pour récupérer Lionel Messi (33 ans, 44 matchs et 31 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) cet été, en cas de départ de l'Argentin du FC Barcelone, Manchester City s'est fixé une limite. Selon le très sérieux The Times, le club anglais ne veut pas dépenser plus de 100 millions d'euros, soit le montant payé par la Juventus Turin pour recruter Cristiano Ronaldo lorsqu'il avait 33 ans.

Toujours d'après le média britannique, les Citizens ne comptent pas intégrer de joueurs dans l'opération, contrairement à ce qu'annonçait la presse catalane. Pour le moment, le Barça campe sur sa position : la "Pulga" ne partira pas à moins de 700 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Alors qu'il a demandé la résiliation de son contrat, Messi pourrait finalement rester encore une saison et partir libre l'été prochain, selon les médias argentins.

…Messi prêt à rester jusqu'en 2021 ?

Mercredi soir, la réunion entre le père de Lionel Messi (33 ans, 44 matchs et 31 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020), qui gère ses intérêts, et la direction du FC Barcelone n'a débouché sur aucun accord : le joueur demande la résiliation de son contrat, tandis que le club catalan refuse de le voir partir à moins de 700 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Quelques heures plus tard, une nouvelle hypothèse apparaît dans ce dossier. Selon les médias argentins TyC Sports et Fox Sports, le sextuple Ballon d'Or pourrait finalement rester au Barça cet été.

Face à la complexité de la situation, le natif de Rosario accepterait de poursuivre l'aventure encore une saison avant de partir à l'issue de son contrat. "Il y a 90% de chances que Messi continue à Barcelone, affirme le journaliste de TycSports Martin Arevalo, qui avait révélé l'envoi du burofax de l'Argentin au Barça. Ce jeudi, il prendra une décision définitive. Messi évalue sérieusement de rester à Barcelone jusqu'en 2021 et de sortir par la grande porte à la fin de son contrat." L'épilogue de ce dossier est peut-être proche.