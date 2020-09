Dans un message touchant publié sur Instagram, et accompagné de plusieurs photos des deux hommes, Lionel Messi (33 ans) a dit au revoir à Luis Suarez (33 ans), qui a été transféré à l'Atletico Madrid. L'attaquant argentin ne cache pas que son ami va lui manquer dans le vestiaire barcelonais. "J'avais commencé à me faire à l'idée mais je suis entré dans le vestiaire aujourd'hui et la vérité est tombée. Ce sera difficile de ne pas continuer de partager au quotidien avec vous (Suarez et sa famille, ndlr), sur les terrains comme en dehors. Vous allez beaucoup nous manquer.

Ça fait beaucoup d'années, beaucoup de maté, de repas, de soirées... Beaucoup de choses que l'on n'oubliera jamais", a écrit "La Pulga", avant de glisser un tacle à la direction barcelonaise. "Ce sera bizarre de te voir avec un autre maillot et encore plus de t'affronter. Tu méritais des adieux dignes de ce que tu représentes : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club, qui a réussi des choses importantes collectivement et individuellement. Et pas qu'ils te jettent comme ils l'ont fait. Mais la vérité, c'est qu'à ce niveau, plus rien ne me surprend", lâche l'Argentin. Retenu par le Barça cet été, Messi n'a clairement pas enterré la hache de guerre avec sa direction.

…Lyon accélère pour Umtiti !

Evoqué depuis plusieurs semaines du côté de Lyon, un retour de Samuel Umtiti (26 ans) au sein de son club formateur est véritablement envisagé par l'Olympique Lyonnais. Selon L'Equipe, l'OL a décidé de s'activer dans ce dossier et des échanges ont débuté avec l'entourage du défenseur central du FC Barcelone afin de prendre la température et de connaître l'intérêt du joueur pour un prêt. Le champion du monde peut-il être séduit à l'idée de revenir à Lyon ? Pas épargné par les blessures, l'international français aurait ainsi l'occasion de se relancer dans un environnement qu'il connaît bien à un an de l'Euro 2021. Il faudra également savoir si le Barça est prêt à accepter un prêt, alors que le club catalan cherche à récupérer des liquidités. Avec les dossiers Depay et Umtiti, les dirigeants lyonnais et barcelonais vont avoir le temps de discuter au cours des prochains jours.