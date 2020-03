Absent lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions entre Naples et le FC Barcelone, Kalidou Koulibaly pourrait ne pas également jouer le match retour. A en croire la Gazzetta Dello Sport, le staff de Napoli ne compte pas précipiter le retour à la compétition du défenseur international sénégalais. En effet, Koulibaly est de retour depuis quelques jours et s’entraîne avec le groupe. Toutefois, il se peut qu’il soit trop juste pour cette rencontre prévue le 18 mars prochain. Kalidou Koulibaly s’est blessé le 14 décembre aux ischio-jambier lors de la défaite de son équipe contre Parme en championnat.

La première édition de la Basketball Africa League a du plomb dans l’aile. Prévue pour débuter le 13 mars prochain, la compétition n’a pas été épargnée par les reports des évènements sportifs suite à la pandémie Coronavirus. C’est le flou total qui règne puisque le virus du Covid-19 se propage de pays en pays à vitesse grand V. Et le tournoi de basketball des clubs africains est fortement menacé. Le président de la BAL Amadou Gallo Fall a affirmé qu’aucune date n’est retenue pour le moment quant à la reprise de la compétition. ‘’Sans aucun doute la saison va démarrer à une date ultérieure et nous allons voir l’évolution de la situation.

Nous sommes en contact avec les autorités spécialisées en la matière et aussi au niveau mondial parce que n’oublions pas ce n’est pas une question qui touche uniquement le Sénégal, c’est un problème mondial. Nous sommes très à l’aise par rapport à la situation qui a été prise’’, a-t-il déclaré. Avant de parler du bien-fondé de ce report : ‘’Il y a une situation mondiale qui prévaut par rapport à ce fléau et la Basketball Africa League (BAL), mais avant tout l’intérêt du public, de nos joueurs de nos équipes et des employés est prioritaire. C’est la raison pour laquelle nous avons préféré reporter la date du lancement de cette saison inaugurale qui va être historique’’. Les 12 clubs retenus pour ce tournoi inédit vont devoir attendre encore avant de faire leurs grands débuts.

AFRICATOPSPORTS.COM