Six ans après son départ pour le FC Barcelone, Ivan Rakitic (32 ans, 41 matchs et 1 but toutes compétitions pour la saison 2019-2020) retourne au FC Séville. En effet, le club andalou a annoncé le recrutement du milieu de terrain croate pour les quatre prochaines saisons. Un transfert estimé à 10 millions d'euros.

…Vidal d'accord avec l'Inter

Comme nous vous l’expliquions récemment, l’Inter Milan souhaite récupérer Arturo Vidal (33 ans) gratuitement cet été, et la formation italienne a déjà fait une première partie du chemin avant de trouver un terrain d'entente avec le FC Barcelone : ce mardi, un accord contractuel a été conclu avec le milieu de terrain chilien.

D’après La Gazzetta dello Sport, Vidal rejoindra l’Inter pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en 2022, avec un salaire annuel net estimé à 6 millions d’euros ! Une fois l’accord trouvé, les représentants du Chilien ont immédiatement contacté la direction barcelonaise pour trouver un arrangement et libérer l’ancien Turinois de sa dernière année de contrat. L’Inter et son entraîneur Antonio Conte accentueront sans doute le lobbying. Reste à savoir si le Barça, en manque de liquidités, acceptera.