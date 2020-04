Malgré une première saison en demi-teinte au FC Barcelone, Antoine Griezmann (29 ans, 37 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison) garde des partisans.

Parmi ceux-ci, Rivaldo, qui prône la patience concernant l'attaquant français. "Il y a de plus en plus de rumeurs concernant un transfert potentiel d'Antoine Griezmann à l'Inter en échange de Lautaro Martínez ou même un accord qui pourrait voir le Français aller au PSG et Neymar dans l'autre sens.

Mais je crois que le conseil d'administration du Barça donnera à Griezmann plus de temps pour faire bonne impression au club", a soutenu le Brésilien pour Betfair. "En Italie, Griezmann aurait plus de difficultés et je pense que son avenir est en Liga où il est bien adapté et prêt à montrer régulièrement son meilleur niveau. Barcelone doit juste être un peu plus patient pour qu'il gagne en confiance et commence à jouer avec plus de personnalité", a rajouté Rivaldo.