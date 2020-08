Comme pressenti, Quique Setién ne sera plus l'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. Au terme d'une saison blanche, la première depuis 6 ans, et conclue par une humiliation face au Bayern Munich (8-2) en quart de finale de la Ligue des Champions vendredi, la direction du club catalan s'est réunie ce lundi et a décidé le licenciement du technicien arrivé en janvier dernier.

Pour le Barça, il s'agit de la première étape d'une "grande restructuration", peut-on lire dans le communiqué, qui précise que le nom du prochain coach sera annoncé dans les prochains jours. Selon les dernières informations relayées, le Néerlandais Ronald Koeman semble le mieux placé.

…Koeman, ça serait bouclé !

Comme indiqué ce lundi, l'actuel sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman était considéré comme le grand favori pour succèder à Quique Setién, très bientôt licencié, sur le banc du FC Barcelone. Et selon les informations d'ESPN et de Sky Sport Italia, le Néerlandais va bel et bien s'engager avec les Blaugrana ! Contacté par le président du club catalan Josep Maria Bartomeu, Koeman a donné son accord pour revenir au sein de son ancienne équipe (joueur de 1989 à 1995). Une fois le départ de Setién acté, l'homme de 57 ans devrait être rapidement nommé avec un sacré défi à relever pour relancer la machine Barça.