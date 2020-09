Ce jeudi, l'attaquant Luis Suarez (33 ans) a officiellement quitté le FC Barcelone pour l'Atletico Madrid. Et en l'espace de 6 ans en Catalogne, l'international uruguayen a réussi à s'imposer comme une légende du club espagnol.

En plus de ses 13 trophées remportés sur le plan collectif (dont 4 Liga et 1 Ligue des Champions), Suarez a marqué 198 buts en 283 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs des Blaugrana. Dans l'Histoire de cette équipe, l'ancien avant-centre de Liverpool est ainsi devenu le 3e meilleur buteur derrière l'intouchable Lionel Messi (634 buts) et Cesar (232 buts) ! Un véritable monstre vient de faire ses adieux au Barça.