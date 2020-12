En pleine période électorale, c'est le temps des promesses. Et Emili Rousaud ne manque pas d'imagination. Après avoir annoncé le mois dernier qu'il souhaitait faire revenir Neymar, ce candidat à la présidence du FC Barcelone a déclaré ce mercredi vouloir recruter l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (22 ans, 13 matchs et 12 buts en L1 cette saison), et celui du Borussia Dortmund, Erling Håland (20 ans, 8 matchs et 10 buts en Bundesliga cette saison), s'il est élu le 24 janvier prochain. Des promesses difficiles à tenir au vu de la situation financière du club.

…Absence longue durée pour Coutinho ?

Soirée cauchemardesque pour le FC Barcelone. Ce mardi, les Catalans n'ont pu faire mieux qu'un match nul en Liga face à Eibar (1-1), et ils ont surtout perdu Philippe Coutinho (28 ans, 12 matchs et 2 buts en Liga cette saison) sur blessure. Entré en jeu à la 66e minute, le milieu offensif s'est visiblement fait mal tout seul, avant de sortir en boitant dans le temps additionnel... "Il a dit qu'il ressentait une douleur au genou gauche, on doit attendre les examens", a expliqué son entraîneur Ronald Koeman en conférence de presse.

Comme annoncé par AS, le ménisque externe du Brésilien a été touché, a confirmé le Barça dans un communiqué. Coutinho passera donc par la case opération avec une arthroscopie. En cas de rupture du ménisque externe, sa durée d'indisponibilité pourrait grimper à 4 mois. Et même sans rupture, l'ancien magicien de Liverpool passera quelques semaines à l'infirmerie. Barcelone se serait volontiers passé d'une nouvelle tuile.