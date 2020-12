En lançant des propos à connotation raciste en direction de l’entraîneur adjoint de l’Istanbul Basaksehir, Pierre Webo, mardi dernier lors du match face au PSG, le 4e arbitre Sebastian Coltescu a provoqué l’indignation de l’attaquant du club stambouliote, Demba Ba, qui a convaincu les joueurs des deux équipes de quitter le terrain en signe de protestation.

Après leur explication plutôt animée au bord de la pelouse, les deux grands protagonistes de cette affaire ont eu l’occasion d’échanger plus calmement au téléphone par l’intermédiaire d’Ousmane N’Doye, ancien international sénégalais qui a longtemps joué en Roumanie et qui a tenté de désamorcer cette polémique. ‘’J’ai trouvé le numéro de Coltescu et je lui ai dit que j’étais avec lui. Je sais qu’il n’est pas du tout raciste.

C’était un malentendu. (…) J’ai parlé à Demba Ba, qui est un très bon ami. (…) Je lui ai expliqué et il a très bien compris. J’ai donné son numéro à Sebi et je lui ai dit de l’appeler pour parler», a raconté l’homme de 42 ans dans les colonnes du journal roumain Sport. Et l’échange entre les deux hommes s’est finalement révélé très positif, comme l’explique N’Doye. ‘’Ils ont parlé et se sont très bien entendus.

Les deux m’ont rappelé après pour me dire qu’ils étaient très heureux. Demba m’a dit que Sebi est un homme très bien, tout comme Coltescu à propos de lui. Ils se sont bien entendus. Demba pensait que le mot ‘noir’ ne devait pas être utilisé dans le stade. Il n’a pas dit que c’était du racisme, mais qu’on ne pouvait pas utiliser ce mot dans le stade et Sebi l’a compris’’, a résumé le Sénégalais. Un beau dénouement.