La Fédération sénégalaise de basketball a exprimé récemment son souhait de confier cumulativement les postes de directeur technique national et de sélectionneur des Lionnes à Moustapha Gaye. Mais le technicien dit être en phase de réflexion, en raison de la lourdeur de ces deux fonctions.

L’entraineur de l’équipe nationale masculine de basket n’a pas encore donné son accord pour le cumul de postes de directeur technique national de basket et de sélectionneur de l’équipe nationale féminine que les responsables fédéraux lui ont proposé. Moustapha Gaye s’est prononcé sur la question, avant-hier, à l’occasion de l’Assemblée générale élective de l’Asc Ville de Dakar. Le coach dit être en phase de réflexion, vu la complexité de ces deux tâches.

‘’Le président de la fédération souhaite que je cumule le poste de directeur technique national et de sélectionneur de l’équipe féminine. Je n’ai pas encore donné ma réponse, parce qu’en tant que directeur technique, je serai le premier responsable des résultats des équipes nationales. Mais tout ce que je peux dire, c’est que je suis en réflexion pour voir un peu la meilleure formule à adopter, pour mieux gérer nos équipes nationales. Ça ne va pas être simple, mais il y a des décisions qu’il faudra prendre et on le fera dans les prochains jours’’, a-t-il indiqué devant la presse.

Le technicien n’exclut pas un éventuel cumul, mais invite les autorités à se pencher d’abord sur les perspectives des Lionnes. ‘’L’équipe nationale féminine de basket est en fin de cycle. Donc, la priorité est de réfléchir sur l’option à adopter à l’Afrobasket de 2021. Nous devons choisir entre la reconquête du titre avec les anciennes joueuses ou le renouvèlement progressif de l’effectif. Cela permettra au coach de construire un groupe jeune, en perspective des Coupes d’Afrique de 2023 et 2025’’, ajoute-t-il.

Il quitte le banc de l’As Ville de Dakar

Par contre, Moustapha Gaye a annoncé son départ de la tête de l’équipe féminine de basket de la municipalité de la capitale du Sénégal. ‘’Je ne peux plus coacher l’équipe de l’As Ville de Dakar, compte tenu de mes fonctions nationales. Je vais passer le témoin à mon assistant, Ousmane Diallo. Donc, Ousmane va prendre le relais. Il pourra me remplacer, parce qu’il a été avec moi depuis cinq ans. Je dirai que ça va être une continuité’’, renseigne le professeur d’éducation physique et sportive.

Moustapha Gaye a remporté deux Afrobasket avec les Lionnes (2009 et 2015). Il avait quitté le banc de l’équipe nationale féminine après la coupe d’Afrique de 2017 pour des raisons personnelles. Mais la Fédération sénégalaise de basketball l’a rappelé en juillet 2019 pour le remplacement d’Abdourahmane Ndiaye ‘’Adidas’’ comme coach de l’équipe nationale masculine.

L’Assemblée générale élective de l’Asc Ville de Dakar a été l’occasion, pour le président sortant Yatma Diaw, de décliner leurs ambitions pour la saison 2019-2020. Pour le dirigeant, l’équipe de la mairie de Dakar veut jouer la Coupe d’Afrique des clubs, après le doublé Coupe-championnat qu’elle a réalisé, lors de l’exercice 2018-2019. ‘’Notre objectif principal est de représenter dignement le Sénégal sur le plan africain. Mais cela passe d’abord par la construction d’une équipe solide et compétitive. Ça ne sera pas facile, parce que ça fait plus de cinq ans qu’on ne voit plus les clubs sénégalais dans les compétitions continentales. Et c’est un manque à gagner par rapport à notre basketball. Nous allons travailler dans ce sens, avec l’aide de la fédération’’, souhaite M. Diaw.

Yatma Diaw et son équipe ont été reconduits pour un deuxième mandat de 4 ans, à l’issue de l’Assemblée générale élective de l’Asc Ville de Dakar tenue avant-hier à la Piscine olympique de Dakar.

OUMAR BAYO BA