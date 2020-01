Moustapha Gaye est en pole position pour cumuler les postes de directeur technique national et de sélectionneur de l’équipe nationale féminine. L’instance dirigeante de la balle orange doit aussi choisir un entraineur pour la sélection masculine. Et semble faire peu cas des nombreux autres techniciens locaux à qui on ne donne pas leur chance.

L’ancien coach de l’Asc Ville de Dakar est devenu incontournable dans les choix des techniciens de la Fédération sénégalaise de basketball. Le professeur d’éducation physique et sportive a occupé au cours de la décennie 2009-2019, les trois postes les plus prestigieux pour les techniciens de la balle orange sénégalaise. D’abord sélectionneur de l’équipe nationale féminine, ensuite sélectionneur de l’équipe nationale masculine, puis directeur technique national. L’instance dirigeante du basketball sénégalais l’a coopté le 17 décembre 2019 pour la succession de Maguette Diop à la tête de la direction technique nationale. Monsieur Diop a été limogé, après l’élimination de l’équipe nationale féminine à la phase éliminatoire du Tournoi qualificatif olympique en perspective des Jeux olympiques de Tokyo 2020, jouée du 14 au 17 novembre 2019 à Maputo au Mozambique.

Maître Babacar Ndiaye ne s’est pas limité à choisir Moustapha Gaye au poste de directeur technique national. Il est allé plus loin, en exprimant son désir de voir le même technicien assurer la fonction de sélectionneur de l’équipe nationale féminine. ‘’Mon souhait est de voir Moustapha Gaye cumuler le poste de sélectionneur des Lionnes avec ses fonctions de directeur technique national. Le principe est acquis, mais il nous reste à voir les modalités d’exercice’’, a déclaré l’ex-président de Dakar université club. Le dirigeant fonde sa décision sur l’expérience de l’entraineur avec ses quatre Afrobasket au cours desquels, il a atteint au minimum la finale. ‘’Il a réalisé quatre participations et quatre finales dont deux gagnées. Donc, il a le profil du poste. Je peux dire qu’on a privilégié l’expérience et le palmarès’’, ajoute-t-il.

Moustapha Gaye, double champion d’Afrique avec les Lionnes (2009 et 2015), avait démissionné du banc de l’équipe nationale féminine pour des raisons personnelles, après l’échec de ses joueuses au Mali en 2017. La Fédération sénégalaise de basketball l’a rappelé en 2019, après le limogeage inattendu d’Abdourahmane Ndiaye ‘’Adidas’’. Ce dernier a été démis de ses fonctions à un mois de la Coupe du monde masculine de basketball, alors qu’il avait qualifié les Lions en mars 2019. Le retour de Moustapha Gaye sur le banc des Lionnes oblige les fédéraux à recruter un sélectionneur pour l’équipe nationale masculine de basket. Maître Babacar Ndiaye et ses collaborateurs peuvent encore porter leur choix sur les techniciens locaux comme Abdourahmane Ndiaye ‘’Adidas’’ ou Cheikh Sarr.

Mais la faisabilité de ces deux options pose problème en raison de la manière dont ils se sont séparés d’eux. La Fédération sénégalaise de basketball avait décidé de ne pas renouveler sa collaboration avec Abdourahmane Ndiaye dont le contrat était arrivé à terme en mars 2019. Le coach, nommé sélectionneur des Lions après l’Afrobasket 2017, a pourtant réussi la mission qui lui a été confiée, c’est-à-dire qualifier la bande à Gorgui Sy Dieng au Mondial 2019. Mais les deux parties ne sont pas tombées d’accord sur les termes du renouvellement de leur contrat. Cheikh Sarr a été limogé, après l’élimination des Lionnes aux éliminatoires du Tournoi préolympique de Maputo, pour insuffisance de résultats. Une décision cavalière, quand on sait que le coach ne disposait pas de ses meilleures joueuses.

L’expertise locale snobée

Le cumul de postes, directeur technique et sélectionneur de l’équipe nationale féminine, proposé à Moustapha Gaye sonne comme un déficit de techniciens locaux. Ce qui n’est pas pourtant le cas. Le Sénégal dispose d’une palette d’entraineurs pour diriger une sélection nationale. On peut citer le coach de l’équipe masculine du Dakar université club, Sir Parfait Adjuvon. Ce dernier a été à plusieurs reprises assistant de Cheikh Sarr (Afrobasket masculin 2013, Mondial masculin 2014, Afrobasket 2015, Afrobasket féminin 2019 et Mondial féminin 2018). Il a aussi accompagné Moustapha Gaye à l’Afrobasket féminin 2017. Il y a aussi l’entraineur de la formation féminine de la Jeanne d’Arc de Dakar, Dame Diouf. Il a été coach adjoint de Maguette Diop à l’Afrobasket féminin de 2007 et de l’Espagnol Porfirio Fisac de Diego à la Coupe d’Afrique masculine de 2017. Dame Diouf, ancien entraineur de l’équipe féminine du Duc, a pris part à la Coupe du monde de basket masculin Chine 2019 aux côtés de Moustapha Gaye.

Le coach de l’équipe masculine de l’As Douanes, Mamadou Guèye ‘’Pa bi’’, fait partie également des techniciens pouvant entrainer une équipe nationale. Il était le deuxième assistant de Moustapha Gaye au Mondial masculin de 2019. L’ancien basketteur est quadruple champion du Sénégal avec les Gabelous. Il a réalisé le doublé, Coupe-championnat, durant la saison 2018-2019.

A côtés de ses trois techniciens, il y a El Hadji Diop. L’ancien coach de Saint-Louis Basket Club (Slbc) était deuxième assistant de Moustapha Gaye à l’Afrobasket de 2017. Il a remporté la Coupe du Sénégal avec le Saint Louis Basket club à plusieurs reprises, avant d’aller renforcer ses connaissances en France. L’ex joueur de Dakar université club occupe, depuis la semaine dernière, le poste d’entraineur des Etudiantes de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, après avoir réussi à hisser en National 1 (première division), l’équipe féminine de l’Institut national de l’éducation populaire et sportive (Inseps) de l’Ucad.

Les étrangers, toujours insatisfaits

La Fédération sénégalaise de basketball peut faire recours à l’expertise locale, d’autant plus que la Fiba n’exige pas un diplôme particulier pour les sélectionneurs nationaux. ‘’Les fédéraux choisissent un entraineur en se fondant sur les résultats, l’expérience ou d’autres paramètres, mais ils ne sont pas astreints à se focaliser sur des diplômes’’, soutient un technicien du basket approché par EnQuête. L’équipe nationale a été coachée par trois expatriés entre 1997 et 2019. Il y a eu d’abord l’Américain Sam Vicent en 2007, mais le technicien n’a pas pu honorer son engagement. Il a renoncé à son poste à quelques mois du coup d’envoi de l’Afrobasket de Luanda (Angola). Le Sénégal a aussi signé un contrat avec Alain Weisz et Porfirio Fisac de Diego, respectivement lors des Coupes d’Afrique de 2011 et 2017, mais ces derniers n’ont pas atteint la mission qui leur a été confiée (le titre de champion d’Afrique), après le sacre de 1997 réussi par Bassirou Badji.

OUMAR BAYO BA